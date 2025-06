Aceves niega sobresueldos en el PSOE: «Son indemnizaciones por razón de servicio»

Primera comparecencia desde las primarias:«Llevo dos meses prácticamente enclaustrado»

La comparencia de José Luis Aceves para negar cualquier tipo de sobresueldo en el partido fue también la primera desde la salida de José Antonio Mateo de la formación en Segovia, con acusaciones de fraude en el proceso de primarias en el que Aceves e impuso con un ajustado resultado a Borja Lavandera. Para el diputado nacional, ofrecer las explicaciones sobre el proceso no le correspondía a él: «Yo no tengo responsabilidades de ámbito orgánico interno. Yo tengo la parte política y los secretarios de organización tienen la parte orgánica. Yo, por ejemplo, no tengo acceso a las cuentas de ningún estamento», comentó.

Por ello, justificó que durante este tiempo las ruedas de prensa hayan sido ofrecidas por Sergio Iglesias, nuevo secretario de organización del partido. «En el tema de las primarias se intenta hacer todo el ruido y todo el daño que se pueda hacer con elucubraciones, con medias verdades, con invenciones... Pero hubo una resolución del Comité de Ética y Garantías que dictaminó lo que tenía que dictaminar», comentó. Además, declaró que su menor presencia pública durante los últimos tres meses obedece a su trabajo en Madrid. «Llevo dos meses prácticamente enclaustrado porque soy ponente de tres leyes», aseveró.

Por último, valoró la dimisión del alcalde de Navalmanzano por todas las polémicas que envuelven al PSOE: «Lo lamento. Creemos que ha sido precipitado, pero respetamos a las personas», indicó. En este sentido, afirmó «no tener ningún conocimiento» de que se puedan producir nuevas dimisiones en el partido durante las próximas semanas.