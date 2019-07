Atletismo Gema Martín logra la plata con la selección española en la Copa de Europa de 10.000 metros Las integrantes del equipo español,con Gema Martín. / WORD La atleta salmantina no pudo acabar la prueba ya que no se encontró bien en el desarrollo de la carrera REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Sábado, 6 julio 2019, 23:44

La atleta salmantina Gema Martín Borgas consiguió este sábado colgarse la medalla de plata con la selección española en la Copa de Europa de 10.000 metros que se disputó en Londres. El equipo español estaba compuesto por, Maitane Melero y Nuria Lugueros, Ester Navarrete, quien sustituyó a Trihas Gebre, baja de última hora, Carmela Cardama, Gema Martín y Teresa Urbina.

El tiempo del combinado español fue de 1h38'07«75, solo superado por el equipo inglés, con 1h36'18»80. En tercera posición finalizó la selección italiana con 1h38'13«80, un tiempo muy cercano al español.

La plata del equipo español se fraguó en las quinta y sexta plaza de Carmela Cardama y Maitane Melero respectivamente. La leonesa Nuria Lugueros acabó en el puesto 28. La clasificación consiste en sumar los tiempos de las tres primeras clasificados de cada país

Por lo que respecta a la atleta salmantina, la de Barruecopardo no pudo finalizar la prueba ya que no se encontró bien en ningún momento, aunque eso no le impidió lograr una medalla que el equipo buscaba con muchas ganas.