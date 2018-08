FÚTBOL - Segunda B Carlos Quintana: «Me gusta sumarme al ataque y marcar goles» Carlos Quintana, en el centro, posa junto a Gorka Etxeberria y el resposable de Ternera Charra. / MANUEL LAYA El nuevo central de Unionista señala que «si el míster quiere ya estoy para ser titular o suplente en el primer partido» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 21 agosto 2018, 14:24

Unionistas de Salamanca ha presentado esta mañana en la sede de Ternera Charra en la capital charra a su último fichaje para la temporada que oficialmente arranca este sábado en Segunda B ante el Pontevedra. Se trata del joven central Carlos Quintana, que llega cedido por Las Palmas y que ya debutó el pasado sábado en Astorga sin ni siquiera entrenar con sus compañeros ante la plaga de lesiones del equipo en la zona central de la defensa.

El encargado de presentarlo fue el director de fútbol, Gorka Etxeberria, que señaló sobre el nuevo jugador que «viene cedido por Las Palmas hasta el final de temporada y tiene una hoja de servcios joven, atractiva y llama la atención esa internacionalidad por España sub-19; a nosotros nos completa extroardinariamente porque teníamos el equilibrio por medio de segundas posiciones, jugadores que podían hacer de central y por austeridad nos quedábnamos ahí, pero hemos tenido la oportunidad de traer a un buen central porque no queríamos traer sub-23 de relleno, y hemos tenido la fortuna de tener un buen central, con una proyección impresionante, bien dotado técnicamente, está atento a la anticipación, despierto tácticamente y que tiene mucho presente y mucho más futuro».

Por su parte, el propio Carlos Quintana expresó en su presentación que «lo primero darle las gracias a Gorka y a Unionistas por darme la oportunidad de estar en este gran equipo. Me gusta sacar la pelota jugando, estar atento, tener al delantero cerca marcado y me gusta sumarme al ataque en jugada o a balón parado e incluso meter goles».

Sobre su llegada a Unionistas, Quintana dijo que «este año empecé la pretemporada con Las Palmas Atlético en Segunda B y por motivos del club me bajaron al Tercera División y finalmente Las Palmas ha dejado que Unionistas me traiga cedido para darme la oportunidad de jugar en Segunda B».

«Ya oí hablar de Unionistas la pasada temporada como líder del grupo y ya me habían dicho que era un claro candidato a subir a Segunda B. TEnía en mente el año pasado si no contaban conmigo en el filial de Las Palmas pues buscar una cesión a un Segunda B aquí o fuera. Surgió esta oportunidad y me vine», añadió sobre su contratación.

En su llegada, Quintana señala que «me he encontrado un grupo espectacular, me adapté en un día. Llegué el viernes, me entrené con el juvenil porque ya había entrenado el primer equipo ese día y jugué ya en Astorga los 90 minutos. Me han introducido en el grupo como uno más. Trabajo todos los días al 100% para que el míster si lo considera oportuno ya poder jugar este sábado ante el Pontevedra commo titular o suplente»

«El míster nos ha dicho que hay que hacer un buen equipo, tener la ideas claras y si el míster dice que hay que jugar en 4-4-2 o jugar directo, pues hacer lo que toca en ese momento. Sobre todo ser valientes dentro del campo, los equipos que mejores resultados obtienen en eta categoría son los que van con todo y compiten como grupo»