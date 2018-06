Los afectados por el cierre de iDental en Salamanca crean una plataforma La reunión mantenida ayer en el Miraltormes. / WORD El objetivo es ejercer una mayor presión para poder recuperar el dinero que han perdido muchos de los pacientes EVA CAÑAS / WORD Salamanca Sábado, 23 junio 2018, 17:33

Cerca de 60 personas se han unido en una plataforma de afectados del cierre de la clínica iDental para emprender las medidas oportunas de manera conjunta, porque como apuntaron ayer tras mantener una reunión en el centro municipal de Miraltormes, «se podrá ejercer más presión y plantear las reclamaciones necesarias».

El encuentro de los afectados de Salamanca (no solo de la capital sino también de la provincia) ha sido promovido por la Asociación General de Consumidores de Castilla y León (Asgecocyl) y al que acudieron una veintena de personas. Sin embargo, como reconoce el presidente de esta organización, José Carrera, ha recibido en estos días unas 290 llamadas de afectados, tanto de la provincia como de otras zonas limítrofes como Ávila o Extremadura. «Algunos son personas mayores que no han podido venir a la reunión», matizaba ayer tras el encuentro con ellos.

Para formar parte de la plataforma, desde esta asociación les piden a cada uno de ellos información sobre su situación, porque es variada, «algunos han pagado todo el tratamiento, otros una parte, o los hay que han quedado con el proceso a medias», precisaban.

La clínica iDental estaba ubicada en la carretera de Madrid desde principios del año 2016 y el cierre ha sido progresivo en diferentes provincias de España, que en el caso de Salamanca tuvo lugar el pasado 13 de junio, cuando los clientes acudieron a sus citas y se encontraron con las puertas cerradas. Según el responsable de Asgecocyl todavía no se ha calculado el dinero que han perdido los afectados en su conjunto, «se está investigando». La responsable jurídica de esta asociación, CristinaMaroto recordó a los afectados que con una plataforma estarán «más unidos y seremos más fuertes». De hecho, se unificarán primero a nivel regional y después nacional.

Entre las recomendaciones, les indicó que pidan el historial médico en iDental, y después tendrán que solicitar un peritaje a través del Colegio de Odontólogos e ir al médico, «porque al parecer no mantenían los sistemas de esterilización». Uno de los afectados narraba su situación antes de la reunión: «He pagado más de 4.000 euros por seis implantes y tan solo me han puesto dos, y siempre me retrasaban las citas que me iban dando», y como muchos otros, siente «mucha impotencia», porque vendían su papel social y de ayuda.