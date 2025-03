La última final del Real Valladolid se juega en Mestalla

Juan J. López Valladolid Sábado, 8 de marzo 2025, 08:56 Comenta Compartir

Con la losa de no haber ganado en los últimos ocho encuentros, el Real Valladolid aspira a seguir dando bocanadas en Primera División. El oxígeno – ... que ya es asistido en el caso de los blanquivioleta– pasa por ganar o ganar esta tarde en Mestalla (18:30 horas), un prisma que se ve de forma muy similar en Valencia, aunque no con las mismas necesidades. En el caso de los locales, el triunfo sacaría a los Carlos Corberán de los puestos de descenso, mientras que en la vertiente pucelana, un triunfo ayudaría a cambiar el paso, insuflaría ánimo, pero clasificatoriamente no cambiaría mucho, al estar colista con ocho puntos de desventaja con respecto a los valencianistas o la UD Las Palmas, equipos que marcan la salvación.

Marcos André Umar Sadiq Comparación de los equipos Real Valladolid Valencia CF Las escalas muestran un análisis comparativo de los dos equipos en tres aspectos: Defensa Goles concedidos por partido Balones recuperados por partido Portería a cero Despejes por partido Paradas por partido Ataque Goles por partido Tiros totales por partido Regates completados por partido Saques de esquina por partido Tiros a puerta por partido Disciplina Duelos ganados por partido Saques de puerta por partido Tarjetas amarillas por partido Fueras de juego por partido Faltas por partido Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LaLiga Marcos André Umar Sadiq Comparación de los equipos Real Valladolid Valencia CF Las escalas muestran un análisis comparativo de los dos equipos en tres aspectos: Defensa Goles concedidos por partido Balones recuperados por partido Portería a cero Despejes por partido Paradas por partido Ataque Goles por partido Tiros totales por partido Regates completados por partido Saques de esquina por partido Tiros a puerta por partido Disciplina Duelos ganados por partido Saques de puerta por partido Tarjetas amarillas por partido Fueras de juego por partido Faltas por partido Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LaLiga Comparación de los equipos Real Valladolid Valencia CF Las escalas muestran un análisis comparativo de los dos equipos en tres aspectos: Disciplina Defensa Duelos ganados por partido Goles concedidos por partido Saques de puerta por partido Balones recuperados por partido Tarjetas amarillas por partido Portería a cero Fueras de juego por partido Despejes por partido Paradas por partido Faltas por partido Umar Sadiq Ataque Goles por partido Marcos André Tiros totales por partido Regates completados por partido Saques de esquina por partido Tiros a puerta por partido Fuente: Elaboración propia a partir de datos de LaLiga Como una cuestión de ánimo se afrontó ayer en el vestuario pucelano la visita del presidente y propietario, Ronaldo Nazário, que quiso trasladar a los jugadores y técnicos del primer equipo «un mensaje de aliento y apoyo antes del duelo en Mestalla de parte de todos los que formamos el Real Valladolid». Después de dos cambios de técnico, tras las destituciones de Paulo Pezzolano y Diego Cocca, Rubio asume que lo primero es recuperar «al alma» del equipo, y mantener los brotes verdes exhibidos ante la UD Las Palmas el pasado viernes en Zorrilla. El equipo blanquivioleta fue superior a los canarios, si bien es cierto, los vallisoletanos lo fueron ante un equipo que jugó más de una hora en inferioridad y al que no fue capaz de ganar en su estadio. Aún así, ese componente mental de jugar con la batuta del partido, de crear acciones ofensivas con ocasiones para marcar, es al que se quieren agarrar en el vestuario pucelano, en el que puede ser clave los buenos minutos de futbolistas como Aznou o Juanmi Latasa ante los amarillos. El joven lateral cedido por el Bayern de Munich ha sido otro de los encargados de dar la cara esta semana. El internacional marroquí aseguró que es clave «recuperar la confianza, seguir trabajando y no bajar los brazos». «En el último partido tuvimos buenas sensaciones, a pesar del resultado», incidió Aznou, que completó un buen encuentro ante Las Palmas, y cuya conexión con Raúl Moro puede ser una de las claves ofensivas del Real Valladolid en Mestalla. Aprovechar a Latasa El otro futbolista que se quitó una losa la pasada semana fue Juanmi Latasa. Aunque el puesto de '9' parece asegurado para Marcos André, que es uno de los futbolistas más destacados de las últimas semanas, Latasa logró estrenarse como goleador en la Liga, y desde el vestuario se destaca el cambio de cara del ariete durante la semana. Aunque parece complicado que Álvaro Rubio opte por jugar con dos delanteros, más obcecado en frenar la sangría de goles en contra –ha llegado a jugar con cinco atrás–, el '14' blanquivioleta podría tener más minutos que de costumbre en Mestalla, incluso adelantado a Mamadou Sylla. El técnico riojano buscaría aprovechar ese cambio de estado de ánimo –fundamental estos días y en esta situación–, así como el juego aéreo del excanterano del Real Madrid. En el once del Real Valladolid y en base a esos brotes verdes que ven en el cuerpo técnico, podría darse la entrada en el once de Grillitsch en el centro del campo, al que se le pide que no se 'esconda' con el balón para formar dupla con Amallah, que al igual que Marcos André, regresa a Mestalla con ese componente de demostrar ante la que fue su afición la pasada temporada. Juric, muy del agrado de Rubio, regresará al once como pivote, más aún con la baja por acumulación de tarjetas amarillas de Mario Martín, mientras que la defensa parece clara para Candela y Aznou en los laterales, con Javi Sánchez y David Torres en el eje. Tampoco parece que habrá cambios en las bandas, con Raúl Moro, intocable y fundamental, y con Anuar en la derecha, pese a los buenos minutos de Iván Sánchez ante Las Palmas. En Valencia, que ven el encuentro como clave para salir de los puestos de descenso, no se fían del colista después del encuentro de ida en Zorrilla. Entonces, y con Rubén Baraja en el banquillo, los valencianistas perdieron 1-0. Se vuelve a dar la casualidad por segunda semana consecutiva que entonces ya estaba en el banquillo Álvaro Rubio, que ese mismo día y tras la victoria fue relegado por Diego Cocca. El rival «de la liga» del Pucela, como admite el propio Rubio, y la situación del equipo, con amenaza de extrema unción, invita a ver una versión más ofensiva de los blanquivioleta, a los que poco más negativo les puede pasar ya esta temporada, y que tienen en Mestalla quizá la última posibilidad de cambiar.

