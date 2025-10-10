La Segunda División: una década de igualdad Ningún equipo se ha destacado en los últimos diez años, con una distancia mínima en la actualidad de cinco puntos entre el 'play off' y el descenso

Garri supera a un rival del Burgos CF, en el encuentro disputado en El Plantío en pretemporada.

Juan J. López Valladolid Viernes, 10 de octubre 2025, 09:41 Comenta Compartir

Es la liga más igualada del continente. No por las estadísticas de la actual competición, sino por un patrón que se repite en la última década. Ningún equipo es capaz de escaparse por arriba, y -salvo alguna excepción- nadie se descuelga por abajo en los dos primeros meses de la Segunda División o Liga Hypermotion.

Desde la temporada 2015-2016, los primeros sesenta días de Liga cumplen con esa montaña rusa de la denominada como Liga 'Hypertensión'. Lo es, porque las aspiraciones de los clubes llamados a ascender o a luchar por la permanencia se cruzan en estas primeras jornadas. Entidades como el Andorra ya saben lo que es ganar el apelativo de equipo revelación con un gran arranque, y vivir entre lágrimas el mes de mayo. Lo mismo el Mirandés, de equipo que inicia como un tiro la Liga y se viene abajo pasadas las navidades...

La actual Liga, en la que el Deportivo de la Coruña o el Racing de Santander colideran la tabla con 16 puntos es casi un calco de la de hace una década. Entonces los dos equipos que ocupaban las plazas para el ascenso directo eran el Osasuna y el Córdoba, y solo los rojillos subieron, y lo tuvieron que hacer vía 'play off' varios meses después.

En aquella Liga, que se tildaba de la más igualada y «loca», llegó a titular El Norte de Castilla, el Real Valladolid completó una de las peores temporadas que se le recuerda en la división de plata, ya que finalizó con 51 puntos, a cuatro del descenso a Primera Federación, tras un año muy malo en el que ya el inicio dejó muchas más sombras que luces.

El descenso entonces estaba en la jornada 8 en los ocho puntos actuales, que entonces ostentaban el RCD Mallorca y el Almería, con el Pucela uno solo por encima. Hoy la igualdad es todavía mayor que hace diez años, con cuatro equipos con ese puntaje: Mirandés, Granada, Málaga y Cultural Leonesa.

El patrón es el mismo temporada tras temporada, y en todos los equipos son conscientes de ello, pese a que haya entidades que opten por un cambio de timonel a las primeras de cambio, como ha sucecido ya esta temporada con las destituciones de los técnicos de la Cultural, el Castellón y el Sporting de Gijón esta misma semana, con el trueque entre Asier Garitano y el pretendido por el Real Valladolid en pretemporada, Borja Jiménez.

Sin embargo, los nueve puntos del Sporting no eran indicativo de qué sucedería en las próximas jornadas o el resultado final, a tenor de los patrones de la última década -más allá de las sensaciones que han podido llevar a los asturianos a forzar la destitución de su ya exentrenador-. Las diferencias entre los equipos son mínimas, y todas las jornadas se dan resultados que propician que la distancia entre, por ejemplo, el 'play off' de ascenso y los puestos de descenso sea de solo cinco puntos.

Solo un precedente de más igualdad

Así, de los 13 puntos que marca la SD Huesca, están a menos de dos partidos de los 8 del Málaga, y a una sola victoria de colocarse como líder de la categoría... Precisamente, solo en una ocasión en la última década hubo menos distancia entre la línea roja del descenso y los puestos de la promoción para subir. Fue justo en la 2015-2016, cuando el último equipo con plaza para promocionar tenía 12 puntos y el último candidato al descenso tenía 8.

Si en los dos primeros meses de competición raro ha sido el caso de un equipo desahuciado a estas alturas... -esta temporada, el filial de la Real Sociedad y el Zaragoza ostentan seis puntos-, en el caso de los conjuntos que luchan por los puestos de privilegio sucede lo mismo.

Con 24 puntos disputados, nunca ha habido un equipo que haya logrado el total del botín liguero, es más ni siquiera ha llegado a la veintena en los primeros ocho partidos del campeonato. Un total de 19 consiguieron el Levante (temporada 2016-2017, ascendió), el Málaga (temporada 2018-2019, no ascendió), y el Cádiz (temporada 2019-2020, ascendió).

Desde hace más de cinco años la puntuación de los primeros clasificados se ha reducido, y el inicio liguero es todavía más igualado, siendo la campaña 2017-2018 -con el Pucela en el 'play off'-, la más caótica en cuanto a resultados por arriba, y un líder en la jornada 8 con tan solo quince puntos (el Osasuna) y solo siete puntos de distancia entre el primer clasificado y los puestos de descenso.

De ahí, que el mensaje de «tranquilidad» que se esgrime desde Zorrilla no solo sea humo, amparado en los números, y la posibilidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío, con argumentos, más allá de las sensaciones que pueda transmitir el equipo.

Lo mismo ocurre en Burgos, el próximo rival de los blanquivioleta, con expectativas de 'play off' esta temporada, y que según qué semana de este inicio sea, pasan de ser aspirantes a no aspirantes, con la misma puntación que los de Guillermo Almada, con doce puntos, y que llegan al derbi con los pucelanos tras perder en el último suspiro ante la SD Huesca.

La realidad de que el Deportivo de la Coruña sea el único equipo invicto a estas alturas, pero que en la última jornada se librase de la primera derrota con un golazo de Yeremay, con dos empates seguidos que le han devuelto al pelotón.

O de que el Racing de Santander de los goleadores (dos de sus atacantes llevan ya la friolera de seis y cinco tantos) haya perdido ya en dos ocasiones (como el Real Valladolid) y también en casa ante equipos de esa zona baja (no tan lejana) que hacen de la Segunda la liga más igualada de Europa.

Reporta un error