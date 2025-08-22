El Real Valladolid no altera el plan y sale con el mismo once que derrotó al Ceuta

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 2 V22/08 · Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid
Castellón
21:30h.
Valladolid
CAS
VLL
Valladolid
Viernes, 22 de agosto 2025, 20:24
21:17
21:12
Bueno, pues aquí no espera nadie.... el Granada de Pacheta está encajando otros 3 en Eibar (3-0) después de caer 1-3 en la primera jornada a manos del Depor
20:31
El equipo que dirige Johan Platt, por su parte, sale con pocos cambios con respecto al que jugó en Santander en la primera jornada
🆕 Nuestro once para el primer partido de la temporada en el #SkyFiCastalia🏟️— CD Castellón (@CDCastellon) August 22, 2025
¡A por los tres puntos!#PPO👂 pic.twitter.com/OADpDcadBx
Enlace copiado
20:29
20:29
Los jugadores ya comprueban a pie de campo el estado del césped...
20:27
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 22, 2025
La alineación que saltará al césped del Skyfi Castalia.#CastellónRealValladolidpic.twitter.com/dzjTfWRYnD
Enlace copiado
20:27
Almada, fiel a su idea y tal y como ya anunció el pasado miércoles, no altera el plan y sale con el mismo once que saltó al campo en el debut ante el Ceuta. Esto significa que Alejo y Guille Bueno ocupan sitio en las bandas, Amath y Biuk en los extremos, con las dos 'tes' el centro de la zaga (Tomeo y Torres), y el tándem Juric-Meseguer en el centro del campo
20:25
Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del encuentro correspondiente a la segunda jornada que enfrenta al Real Valladolid con el Castellón en el estadio Skyfi Castalia
Enlace copiado
Johan Plat
4-2-3-1
Amir Abedzadeh
portero
Jérémy Mellot
defensa
Óscar Gil
defensa
Agustín Sienra
defensa
Salva Ruiz
defensa
Diego Hernández Barriuso
centrocampista
Beñat Gerenabarrena
centrocampista
Álex Calatrava Torrado
centrocampista
Israel Suero
centrocampista
Awer Mabil
centrocampista
Ousmane Camara
Delantero
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Víctor Meseguer
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Amath Ndiaye
centrocampista
Iván San José Cantalejo
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Juanmi Latasa
Delantero
0%
CAS
0%
VLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.