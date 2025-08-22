El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 2 V22/08 · Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid

Escudo Club Deportivo Castellón

Castellón

21:30h.

Valladolid

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol
CAS

VLL

Omar Arnau-Factoría 9

El Real Valladolid no altera el plan y sale con el mismo once que derrotó al Ceuta

Alejo y Guille Bueno en las bandas, con Amath y Biuk en los extremos y la dupla Juric-Meseguer en el centro del campo

Minuto a minuto

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:24

21:17

21:17

El Real Valladolid no altera el plan y sale con el mismo once que derrotó al Ceuta
El Real Valladolid no altera el plan y sale con el mismo once que derrotó al Ceuta

21:12

Bueno, pues aquí no espera nadie.... el Granada de Pacheta está encajando otros 3 en Eibar (3-0) después de caer 1-3 en la primera jornada a manos del Depor

20:31

ALINEACIÓN DEL CASTELLÓN

El equipo que dirige Johan Platt, por su parte, sale con pocos cambios con respecto al que jugó en Santander en la primera jornada

20:29

20:29

El Real Valladolid no altera el plan y sale con el mismo once que derrotó al Ceuta

20:29

Los jugadores ya comprueban a pie de campo el estado del césped...

El Real Valladolid no altera el plan y sale con el mismo once que derrotó al Ceuta

20:27

ALINEACIÓN DEL REAL VALLADOLID

20:27

Almada, fiel a su idea y tal y como ya anunció el pasado miércoles, no altera el plan y sale con el mismo once que saltó al campo en el debut ante el Ceuta. Esto significa que Alejo y Guille Bueno ocupan sitio en las bandas, Amath y Biuk en los extremos, con las dos 'tes' el centro de la zaga (Tomeo y Torres), y el tándem Juric-Meseguer en el centro del campo

20:25

CASTELLÓN - REAL VALLADOLID

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del encuentro correspondiente a la segunda jornada que enfrenta al Real Valladolid con el Castellón en el estadio Skyfi Castalia

Alineación y estadísticas

Johan Plat

4-2-3-1

Alineación

Amir Abedzadeh

portero

Jérémy Mellot

defensa

Óscar Gil

defensa

Agustín Sienra

defensa

Salva Ruiz

defensa

Diego Hernández Barriuso

centrocampista

Beñat Gerenabarrena

centrocampista

Álex Calatrava Torrado

centrocampista

Israel Suero

centrocampista

Awer Mabil

centrocampista

Ousmane Camara

Delantero

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Víctor Meseguer

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Amath Ndiaye

centrocampista

Iván San José Cantalejo

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

Estadísticas

0%

VLL

CAS

0%

VLL

VLL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

elnortedecastilla

El Real Valladolid no altera el plan y sale con el mismo once que derrotó al Ceuta