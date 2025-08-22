El Real Valladolid no altera el plan y sale con el mismo once que derrotó al Ceuta

20:27

Almada, fiel a su idea y tal y como ya anunció el pasado miércoles, no altera el plan y sale con el mismo once que saltó al campo en el debut ante el Ceuta. Esto significa que Alejo y Guille Bueno ocupan sitio en las bandas, Amath y Biuk en los extremos, con las dos 'tes' el centro de la zaga (Tomeo y Torres), y el tándem Juric-Meseguer en el centro del campo