LaLiga Hypermotion Jornada 4 S06/09 · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos

Escudo Real Zaragoza

Zaragoza

18:30h.

0

-

0

Valladolid

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Min. 18

ZAR

VLL

Rueda el balón en Zaragoza

Javi Sánchez se sienta por primera vez en el banquillo

Minuto a minuto

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:24

Icono18:48

Latasa al suelo, recadito de Insua....

18:46

Primer cuarto de hora, y ya tenemos un partido atractivo e igualado, con dos equipos que buscan la portería sin mirar atrás...

18:45

TOMEOOOOOOOOOOOOOOOOOo

Espectacular Tomeo saliendo de la cueva, regateando a todo jugador que se le ponía por delante y poniendo un centro perfecto que envió la defensa, despejando a córner

18:43

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

«El Pucela se está encontrando con su misma medicina. Presiona arriba el Zaragoza. Importante la precisión en el pase para salir airosos y correr»

Icono18:40

Minuto 8. Se va Radovanovic y entra Akouokou (este cambio no computa al ser golpe en la cabeza)

18:38

El Zaragoza, con diez

18:37

El jugador deja el campo por su propio pie... Se ha golpeado con Juric en el balón aéreo

18:35

Partido detenido

Han salido las asistencias al césped; el jugador no se mueve en el suelo

Icono18:35

Ha caído un jugador del Zaragoza en un golpeo de cabeza (Radovanovic)

18:33

Empieza el partido

18:24

18:23

18:23

18:23

Guilherme se ha lesionado en el calentamiento

Secuencia de la lesión...

17:29

ALINEACIÓN DEL REAL ZARAGOZA

Gabi también ha ofrecido ya su once...

17:26

17:25

El equipo ya está en el estadio modular...

17:21

ALINEACIÓN

Almada vuelve a repetir por cuarto partido consecutivo el mismo once

13:14

Si echamos la vista atrás , José Miguel Ortega nos cuenta los jugadores que acabaron en Zaragoza después de pasar por el Real Valladolid

Y en la sección 'Protagonista en las dos orillas' , José Anselmo Moreno ha hablado con Óscar González , que vistió las dos camisetas

13:12

IBERCAJA ESTADIO

El partido, ya saben, se juega en un estadio modular debido a que se ha demolido La Romareda para levantar un nuevo campo.

13:10

El técnico local, Gabi , se muestra optimista sobre la evolución de su equipo y apuesta por la mejor versión de los suyos para derrotar al Valladolid, a su juicio uno de los mejores de la competición, y el mejor en el apartado físico

Almada , por su parte, sigue fiel a su estilo y forma de hacer y cuenta con el mismo once que vencieron a Ceuta y Castellón y empataron con el Córdoba en la última jornada

13:07

Partido entre dos rivales con tendencias opuestas , por un lado el Pucela de Almada con 7 puntos de 9 y aún sin haber encajado gol en los tres primeros partidos; y por otro, el Zaragoza de Gabi que todavía no conoce la victoria y ha encajado 5 goles en tres jornadas

13:05

REAL ZARAGOZA - REAL VALLADOLID

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta al Real Zaragoza y al Real Valladolid, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion

Alineación y estadísticas

Gabriel Fernández Arenas

4-4-2

Alineación

Adrián Rodríguez

portero

Juan Sebastián

defensa

Pablo Insua

defensa

Paul Akouokou

Sustituto

Carlos Pomares

defensa

Paulino de la Fuente

centrocampista

José Raúl Gutiérrez Parejo

centrocampista

Yussif Saidu

centrocampista

Pau Sans

centrocampista

Dani Gómez

Delantero

Francisco Sebastián Moyano Jiménez

Delantero

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Víctor Meseguer

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Amath Ndiaye

centrocampista

Iván San José Cantalejo

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

Estadísticas

40,7%

VLL

ZAR

59,3%

VLL

VLL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 4

