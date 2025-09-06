Rueda el balón en Zaragoza

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 4 S06/09 · Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos
Zaragoza
18:30h.
0
-
0
Valladolid
Min. 18
ZAR
VLL
Valladolid
Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:24
18:48
Latasa al suelo, recadito de Insua....
18:46
Primer cuarto de hora, y ya tenemos un partido atractivo e igualado, con dos equipos que buscan la portería sin mirar atrás...
18:45
Espectacular Tomeo saliendo de la cueva, regateando a todo jugador que se le ponía por delante y poniendo un centro perfecto que envió la defensa, despejando a córner
18:43
«El Pucela se está encontrando con su misma medicina. Presiona arriba el Zaragoza. Importante la precisión en el pase para salir airosos y correr»
18:40
Minuto 8. Se va Radovanovic y entra Akouokou (este cambio no computa al ser golpe en la cabeza)
18:38
El Zaragoza, con diez
18:37
El jugador deja el campo por su propio pie... Se ha golpeado con Juric en el balón aéreo
18:35
Han salido las asistencias al césped; el jugador no se mueve en el suelo
18:35
Ha caído un jugador del Zaragoza en un golpeo de cabeza (Radovanovic)
18:33
Empieza el partido
18:24
18:23
18:23
18:23
Secuencia de la lesión...
17:29
Gabi también ha ofrecido ya su once...
⚽️ Nuestro 𝑶𝑵𝑪𝑬 en Ibercaja Estadio pic.twitter.com/qNgdx6crmB— Real Zaragoza (@RealZaragoza) September 6, 2025
17:26
17:25
El equipo ya está en el estadio modular...
17:21
Almada vuelve a repetir por cuarto partido consecutivo el mismo once
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) September 6, 2025
Nuestros titulares en Zaragoza.#RealZaragozaRealValladolid #11RVpic.twitter.com/rq2FXYzbEk
13:14
Si echamos la vista atrás , José Miguel Ortega nos cuenta los jugadores que acabaron en Zaragoza después de pasar por el Real Valladolid
Y en la sección 'Protagonista en las dos orillas' , José Anselmo Moreno ha hablado con Óscar González , que vistió las dos camisetas
13:12
El partido, ya saben, se juega en un estadio modular debido a que se ha demolido La Romareda para levantar un nuevo campo.
13:10
El técnico local, Gabi , se muestra optimista sobre la evolución de su equipo y apuesta por la mejor versión de los suyos para derrotar al Valladolid, a su juicio uno de los mejores de la competición, y el mejor en el apartado físico
Almada , por su parte, sigue fiel a su estilo y forma de hacer y cuenta con el mismo once que vencieron a Ceuta y Castellón y empataron con el Córdoba en la última jornada
13:07
Partido entre dos rivales con tendencias opuestas , por un lado el Pucela de Almada con 7 puntos de 9 y aún sin haber encajado gol en los tres primeros partidos; y por otro, el Zaragoza de Gabi que todavía no conoce la victoria y ha encajado 5 goles en tres jornadas
13:05
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta al Real Zaragoza y al Real Valladolid, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion
Gabriel Fernández Arenas
4-4-2
Adrián Rodríguez
portero
Juan Sebastián
defensa
Pablo Insua
defensa
Paul Akouokou
Sustituto
Carlos Pomares
defensa
Paulino de la Fuente
centrocampista
José Raúl Gutiérrez Parejo
centrocampista
Yussif Saidu
centrocampista
Pau Sans
centrocampista
Dani Gómez
Delantero
Francisco Sebastián Moyano Jiménez
Delantero
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Víctor Meseguer
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Amath Ndiaye
centrocampista
Iván San José Cantalejo
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Juanmi Latasa
Delantero
40,7%
ZAR
59,3%
VLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|4
|
