Un miembro del club pregunta a Corberán por el árbitro: «No había necesidad de poner uno de Las Palmas»

Marc Escribano Valencia Viernes, 7 de marzo 2025, 20:12

Sorprendió en rueda de prensa cuando un miembro de la comunicación del Valencia CF le preguntó a Carlos Corberán por la designación de Pulido Santana como árbitro del encuentro, al ser este de Las Palmas: «Creo en la honestidad y en el trabajo de los árbitros. Creo que se podría proteger o restar esa presión añadida que tiene el hecho de ser un árbitro del Comité Canario, nacido en Las Palmas. De los 20 árbitros que hay, los otros 17 lo podrían haber arbitrado. Desde esa honestidad creo que no había necesidad de poner un árbitro de un Comité de un rival directo con el Valencia por lograr sus objetivos como es Las Palmas», señaló el técnico a la pregunta formulada del propio club.

El técnico del Valencia se refirió a la presión que esconde el partido ante el colista, Real Valladolid. «Nunca afronto un partido con miedo, no es una emoción que está conmigo ni es positiva. Llevamos desde el 3 de enero afrontando cada partido como una final y no voy a cambiar en absoluto la forma en la que preparamos y afrontamos los partidos, con la misma ambición, las mismas ganas, y sin ningún tipo de miedo y con la rigurosidad que los partidos exigen independientemente de la posición del rival», dijo, haciendo alusión también a su rival.

«En cuanto al Valladolid actualmente está en esa posición de colista pero el Valencia conmigo también lo estuvo. Hubo un momento que estuvimos por detrás de ellos, y en la ida el Valladolid fue capaz de superar al Valencia. Afronto este partido con la misma exigencia y el mismo respeto que cualquier otro. No miramos la posición del equipo rival. Tenemos confianza en nuestras posibilidades», aseguró.

No obstante, la previa ha estado marcada por el desembarco de Kiat Lim en la presidencia del club, algo de lo que habló el entrenador blanquinegro. «Tuve un encuentro breve y cordial donde te diría que trasladó la confianza plena que tiene en el equipo de cara a conseguir el objetivo, y seguir creyendo en esa autonomía de desarrollar nuestro trabajo. Valoro la presencia y la confianza. No puedo valorar el impacto de los cambios, porque han acontecido ahora mismo y soy consciente de que ya estaba en el Consejo, no es una nueva persona. Desde aquí me gustaría agradecer a Layhoon, me trató siempre con mucha educación, apoyo y preocupación por el club», dijo Corberán, que deslizó que ya había tenido conversaciones anteriormente con Kiat Lim: «No era la primera vez que hablé con Kiat, pero sí el primer encuentro en persona, que ayuda a fortalecer esa confianza al hablar y escuchar. Fue un encuentro breve, pero lo trascendente e importante es lo que tenemos en nuestras manos. No era un encuentro para hablar de grandes temas que no tengan que ver con la situación presente. Creo que siendo sincero no es el momento de pedir ninguna exigencia, tenemos que trabajar y ser nosotros mismos para que el Valencia vuelva a donde debe estar. Ya llegarán momentos para entrar en detalles de eso».

En lo puramente deportivo, el Valencia apunta a seguir apostando por lo que funciona, excepto un rumoreado regreso de Mouctar Diakhaby al once inicial en lugar de César Tárrega.