Lucas Rosa no se entrena con el Real Valladolid, con el Ajax detrás para ficharlo Desde Italia se apunta la posible llegada a Zorrilla de Antonio Candela, lateral del Venezia; Cenk tampoco se ejercita con el Real Valladolid

Arturo Posada Valladolid Lunes, 3 de febrero 2025, 12:16

Lucas Rosa no ha salido este lunes a entrenarse con el Real Valladolid. El lateral brasileño no ha trabajado con el resto de la plantilla y su ausencia no se debe a motivos físicos. Lucas Rosa ha sido objeto en los últimos días de un ... fuerte interés del Ajax de Ámsterdam, club que ofrece al futbolista la posibilidad de dar un gran paso en su carrera. Aunque la idea del Real Valladolid ha pasado siempre por mantener al lateral en este mercado invernal, en el que ha rechazado ofertas muy considerables por Rosa, la situación cambia ahora por la talla del Ajax y la progresión profesional que supondría para él personalmente, además del dinero que puede dejar en caja para la entidad blanquivioleta. El mercado se cierra a las 23:59 horas de este lunes y la salida de Lucas Rosa del Real Valladolid es una posibilidad real, a la espera de acontecimientos.

Mientras, desde Italia se apunta a la posible llegada a Zorrilla como cedido del lateral italiano Antonio Candela, según el periodista Gianluca Di Marzio. Candela, nacido en La Spezia el 27 de abril de 2000, se desenvuelve por la banda derecha. Esta campaña suma un total de 1038 minutos repartidos en 15 partidos oficiales con el Venezia, en los que ha anotado un gol. El Real Valladolid trabaja también en la llegada a préstamo de Adam Aznou, lateral izquierdo del Bayern de Múnich, entre otras operaciones de final de mercado. En el entrenamiento de este lunes tampoco ha participado Cenk Özkacar, con problemas físicos. El central turco, cedido en el Real Valladolid por el Valencia, es otro de los jugadores susceptibles de abandonar la disciplina blanquivioleta en este mercado, aunque existen dudas de que finalmente pueda concretarse su salida.

