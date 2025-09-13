Dos cambios obligados en el once del Pucela

20:17

Almada entierra el hacha de guerra con Marcos André, y le devuelve al 'once' tras su vis a vis en el descanso del encuentro de pretemporada en Burgos, desde el que había vuelto a ser titular, y desde un partido en el que el técnico uruguayo cambió de sistema para jugar con un solo punta. El brasileño reaparece tras su lesión, y después de no haber salido en el mercado estival