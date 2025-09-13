El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 5 S13/09 · Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

21:00h.

Almería

Escudo Unión Deportiva Almería
[ALTERNATIVE TEXT]

VLL

[ALTERNATIVE TEXT]

ALM

Real Valladolid

Dos cambios obligados en el once del Pucela

Almada sustituye al lesionado Chuki y al tocado Latasa en su equipo titular para recibir al Almería

Minuto a minuto

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:57

Lo más importante

20:18

De Marcos André dijo esta semana el director deportivo, Víctor Orta, que es un gran jugador para la categoría que tiene que demostrar su experiencia y calidad en ella. «Ahí están Marcos André y Javi Sánchez», valoró el director deportivo

20:17

Almada entierra el hacha de guerra con Marcos André, y le devuelve al 'once' tras su vis a vis en el descanso del encuentro de pretemporada en Burgos, desde el que había vuelto a ser titular, y desde un partido en el que el técnico uruguayo cambió de sistema para jugar con un solo punta. El brasileño reaparece tras su lesión, y después de no haber salido en el mercado estival

20:01

Ya tenemos las alineaciones confirmadas de ambos equipos, con un once en el Real Valladolid que por primera vez en esta liga sufre variaciones. Almada se ve obligado a colocar a Ponceau por el lesionado Chuki; y mete a Marcos André por el tocado Latasa, que verá el partido de inicio desde el banco

Icono20:00

Icono19:59

19:59

Importante

Muy buenas tardes y feliz sábado de Ferias y Fiestas de Valladolid! Un saludo de Juanjo López y el equipo de El Norte de Castilla que va a cubrir el encuentro entre el Real Valladolid y el Almería desde el Estadio José Zorrilla

Ver más

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Stanko Juric

centrocampista

Víctor Meseguer

centrocampista

Amath Ndiaye

centrocampista

Julien Ponceau

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Marcos André de Sousa Mendonça

Delantero

Joan Francesc Ferrer Sicilia

4-2-3-1

Alineación

Andrés Fernández

portero

Daijiro Chirino

defensa

Nélson Macedo Monte

defensa

Federico Bonini

defensa

Álex Muñoz

defensa

Guilherme Borges Guedes

centrocampista

Stefan Dzodic

centrocampista

Adri Embarba

centrocampista

Sergio Arribas

centrocampista

Nico Melamed

centrocampista

Leonardo Micali Carrilho Baptistão

Delantero

Estadísticas

0%

ALM

VLL

0%

ALM

ALM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

