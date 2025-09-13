Dos cambios obligados en el once del Pucela

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 5 S13/09 · Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo
Valladolid
21:00h.
Almería
VLL
ALM
Valladolid
Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:57
20:18
De Marcos André dijo esta semana el director deportivo, Víctor Orta, que es un gran jugador para la categoría que tiene que demostrar su experiencia y calidad en ella. «Ahí están Marcos André y Javi Sánchez», valoró el director deportivo
20:17
Almada entierra el hacha de guerra con Marcos André, y le devuelve al 'once' tras su vis a vis en el descanso del encuentro de pretemporada en Burgos, desde el que había vuelto a ser titular, y desde un partido en el que el técnico uruguayo cambió de sistema para jugar con un solo punta. El brasileño reaparece tras su lesión, y después de no haber salido en el mercado estival
20:01
Ya tenemos las alineaciones confirmadas de ambos equipos, con un once en el Real Valladolid que por primera vez en esta liga sufre variaciones. Almada se ve obligado a colocar a Ponceau por el lesionado Chuki; y mete a Marcos André por el tocado Latasa, que verá el partido de inicio desde el banco
20:00
📋 ¡Ya tenemos XI para el partido en el José Zorrilla!#VamosAlmería 🔴⚪️ | #RealValladolidAlmería ⚔️ | #UDARadio 📻 pic.twitter.com/3LqXoRZyyc— UD Almería (@U_D_Almeria) September 13, 2025
19:59
Nuestro ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) September 13, 2025
Los titulares de esta noche, ¡a por el #RealValladolidAlmería! pic.twitter.com/kiLg1JUeZP
19:59
Importante
Muy buenas tardes y feliz sábado de Ferias y Fiestas de Valladolid! Un saludo de Juanjo López y el equipo de El Norte de Castilla que va a cubrir el encuentro entre el Real Valladolid y el Almería desde el Estadio José Zorrilla
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Stanko Juric
centrocampista
Víctor Meseguer
centrocampista
Amath Ndiaye
centrocampista
Julien Ponceau
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Marcos André de Sousa Mendonça
Delantero
Joan Francesc Ferrer Sicilia
4-2-3-1
Andrés Fernández
portero
Daijiro Chirino
defensa
Nélson Macedo Monte
defensa
Federico Bonini
defensa
Álex Muñoz
defensa
Guilherme Borges Guedes
centrocampista
Stefan Dzodic
centrocampista
Adri Embarba
centrocampista
Sergio Arribas
centrocampista
Nico Melamed
centrocampista
Leonardo Micali Carrilho Baptistão
Delantero
0%
VLL
0%
ALM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
