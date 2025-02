Dos lesionados, dos cambios en el Rayo en 25 minutos de juego

21:24

«Me sorprende la no presencia de Juric y el doble lateral en la derecha que junto con Anuar en izquierda ponen en evidencia la ausencia de ataque por banda. Quizás para luego, aparezca Machis. Junto a ello me sorprende ver a David Torres en el lateral y me ilusiona Aidoo en su sitio. ¡Vamos a ver!»