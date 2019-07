Sofocan un incendio junto a un almacén de forraje en Villamoronta El servicio de extinción de incendios, durante la actuación. Las llamas afectaron a uno de los silos de pulpa de remolacha que se encontraba junto al solar que fue pasto de las llamas EL NORTE Palencia Sábado, 6 julio 2019, 19:29

Un incendio declarado en la tarde del viernes en Villamoronta a punto estuvo de alcanzar a unas naves que unos vecinos de la zona utilizan como almacén de forraje. Las llamas se extendieron rápidamente por un solar lleno de matorrales secos y hasta la zona se desplazaron los servicios de extinción de la Junta de Castilla y León que, apoyados incluso por un helicóptero, pudieron frenar el vertiginoso avance del fuego.

La intervención de los servicios desplegados se vio apoyada por la actuación de numerosos vecinos que, ayudados con diferentes herramientas, trataron de que el fuego no se extendiera. No obstante, todos esos esfuerzos no lograron impedir que uno de los silos que almacenaba pulpa de remolacha acabase afectado. Estos silos, sellados con grandes embalajes plásticos, pueden contener hasta 300 toneladas de este material, por lo que la pérdida para los propietarios ha sido cuantiosa.

Finalmente, la extensión del incendio –que se originó en torno a las 18:45 horas en la salida al camino rural de Villacuende– fue de aproximadamente media hectárea y generó un gran desasosiego entre los vecinos, que trataron de apagarlo con todos los medios a su alcance.