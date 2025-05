Parada en Santiago del Súper Agropal Palencia para el jubileo de la ACB Los de Luis Guil inician este viernes en tierras gallegas la serie ante al Obradoiro previa a la Final Four

Adrián García González Palencia Viernes, 16 de mayo 2025, 07:04 Comenta Compartir

El crucial momento del 'play-off' ha llegado para el Súper Agropal Palencia con su eliminatoria de cuartos de final frente al Monbus Obradoiro. El conjunto morado disputará este viernes el primer enfrentamiento en tierras gallegas en busca de un triunfo con el que recuperar el factor cancha. Los de Luis Guil cerraron la temporada regular con buenas sensaciones tras el contundente triunfo ante el Real Betis, en busca de su mejor estado de forma de todo el año para esta eliminatoria decisiva antes de la Final Four. El objetivo es claro, doblegar a uno de los grandes favoritos al ascenso y luchar por regresar a la ACB.

El Súper Agropal Palencia llega con todos los efectivos disponibles para afrontar esta eliminatoria de 'play-off'. Tobias Borg estará al 100% tras superar las molestias que arrastraba desde la última Ventana FIBA y regresará a la convocatoria Lovro Gnjidić tras perderse los últimos encuentros por lesión. «Hemos llegado en un buen momento para jugar el 'play-off'. Tuvimos claro casi desde el principio que debíamos prepararnos para este momento y el equipo lo ha hecho. Hemos recuperado a los lesionados y Lovro ha podido entrenar con un grado de normalidad bastante alto. Tenemos a los doce jugadores para disfrutar de este momento, trabajar a tope e intentar llevar a Palencia a una nueva Final Four», afirma Luis Guil.

El Monbus Obradoiro llega a este tramo de la temporada tras unas semanas con ciertas dudas. El conjunto gallego es uno de los grandes favoritos al ascenso tras el gran desembolso en fichajes en el mercado invernal, pero ha perdido dos de sus últimos tres encuentros de la temporada regular, siendo su única victoria por apenas dos puntos y sobre la bocina frente al Tizona. «Son un equipo bien trabajado, bien entrenado y con muy buenos jugadores. Han tenido un equipo antes de Navidad y otro después, con la incorporación de cuatro jugadores de nivel ACB y casi nivel europeo. Somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil porque tienen jugadores de calidad y experiencia, pero nosotros también tenemos jugadores que han ascendido a la ACB y han estado en esta situación de máxima tensión. Esperamos partidos muy disputados que se van a decidir por pequeños detalles», analiza el técnico morado.

El último enfrentamiento entre ambos alimenta las esperanzas de cara a esta eliminatoria. Un choque de máxima igualdad que se terminaron llevando los gallegos por un solo punto. «El Obradoiro tiene muchos focos de atención. Cuando jugamos ante ellos en la segunda vuelta, lo hicimos bien. Son uno de los equipos con más porcentaje en tiro de tres y dos jugadores interiores diferenciales y determinantes en la liga. Tendremos que intentar cómo reducir eso, y luego son el mejor equipo de la liga en producción en los últimos segundos de la posesión. Son dos estilos de juego diferentes, ellos con más control y nosotros que intentamos producir errores y provocar un alto ritmo de juego. Veremos cuál de los dos estilos prevalece», señala Luis Guil.

El técnico del Súper Agropal Palencia subraya una de las claves para conseguir sumar un triunfo en tierras gallegas. Uno de los debes del equipo durante este curso es gestionar los momentos decisivos en el tramo final de los encuentros. «Debemos aprender, vista toda esta temporada, a gestionar los últimos minutos de partido. Para mí es el error o donde menos hemos progresado. Debemos gestionar esos últimos tres o cuatro minutos para cerrar los partidos. Tener claro cómo queremos jugarlo y qué queremos hacer. Estoy convencido de que estamos preparados para afrontar estos partidos», argumenta.

El Súper Agropal afronta su último paso previo a la Final Four en «su mejor momento» y con el regreso de Gnjidić

Los dos primeros partidos serán en Santiago, con un Súper Agropal que viene de seis derrotas seguidas fuera de casa en temporada regular. Un escollo a superar dado que, para llegar a la Final Four, los palentinos están obligados a ganar al menos un partido lejos del Pabellón Municipal de Deportes. «Ahora, cuando juegas en casa, tienes que ganar para mantener el factor pista y es un invitado nuevo que hay que gestionar. Todo lo anterior no vale ahora porque no tiene nada que ver con un partido de 'play-off'. Es verdad que hemos perdido partidos fuera, pero espero que hayamos aprendido en esa gestión de los últimos minutos, que es lo único que debemos mejorar», expone Luis Guil.

El técnico morado subraya la importancia de ganar uno de los dos primeros partidos en el Multiusos Fontes do Sar, aunque reconoce que no ha puesto ningún objetivo a la plantilla a ese respecto. «La historia y la estadística dicen que levantar un 2-0 es muy complicado, pero esto es baloncesto y todo es posible. Vamos a ir partido a partido. Nuestro objetivo es competir cada partido y tener opciones de ganar cada uno de ellos», concluye.

Comenta Reporta un error