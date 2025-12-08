Los Nazarenos celebran la fiesta de la Inmaculada Concepción El hermano mayor, Fausto San Martín, renovó el voto concepcionista ante el Santísimo y con la presencia de un hermano de la Cofradía y el capitán de la Guardia Civil

La Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús de Nazareno y Nuestra Madre la Virgen de la Amargura de Palencia se vistió este lunes de gala para celebrar con todos los honores la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Fue el día grande para los hermanos del Nazareno, en una emotiva celebración presidida por Félix Lagartos, que recordó la importancia de mantener la tradición heredada por los antepasados de la Cofradía, teniendo siempre presente la figura de la Virgen como modelo de entrega a Dios y a los hermanos en todos los momentos de la vida, especialmente en el dolor y la adversidad. Una celebración cargada de símbolos que hizo especial el día grande de la cofradía de Los Nazarenos. De hecho, la propia cofradía está inmersa en los preparativos para coronar canónicamente la imagen de la Virgen de la Amargura el próximo año 2026, por lo que desde hace varios meses se están celebrando diversos actos para preparar esta efeméride.

La eucaristía fue amenizada por el coro de la cofradía y contó con la participación activa de varios hermanos en la liturgia. Antes de finalizar la celebración, Fausto San Martín, hermano mayor de la cofradía, renovó el voto concepcionista ante el Santísimo. Este acto, según data en la documentación del archivo de la cofradía, tiene su origen el 8 de diciembre de 1615, cuando la cofradía tenía 11 años y su crecimiento había sido muy numeroso, pues sus procesiones y actos gozaban de gran repercusión en Palencia. El hermano mayor de entonces pensó en celebrar la acción de gracias a Dios, por intercesión de Nuestra Señora, por lo bien que había ido la cofradía en su primera década de vida.

Por este motivo, dada la buena relación que tenía la cofradía en sus inicios con los hermanos franciscanos, grandes promotores del auto de fe de la Inmaculada Concepción dos siglos antes que lo promulgara la Iglesia de Roma, se decidió procesionar desde el Palacio -sede de la cofradía entonces, que eran unas antiguas cocinas de los Dominicos- hasta la iglesia de San Francisco. Allí, delante de la comunidad de Franciscanos y ante el Santísimo, los hermanos del Nazareno hicieron público el 'Voto de Sangre Concepcionista'. Desde entonces, la Fiesta Mayor de la cofradía es el día de la Inmaculada Concepción y se celebra el emotivo acto de renovación del voto concepcionista ante el Santísimo.

Este año, la renovación ha sido realizada por el hermano mayor de la cofradía en presencia de unos de los hermanos y el capitán de la Guardia Civil, puesto que esta Institución es hermana honoraria de la cofradía. Los Nazarenos de Palencia son una de las agrupaciones más antiguas del mundo que cuentan con este voto de sangre concepcionista y que se ha renovado año tras año desde 1615. Cabe recordar que en 2015 se celebró el cuarto centenario con numerosos actos conmemorativos y una procesión extraordinaria para renovar el voto de sangre en la Plaza San Francisco, recordando los inicios de este año.

Los Nazarenos realizaron un acto de reconocimiento a los hermanos que han cumplido en el presente año sus bodas de plata, oro y platino -Ramón Polanco fue el único hermano platino- en el seno de la cofradía. Numerosos hermanos recibieron un diploma conmemorativo y el cariño de todos los miembros de la cofradía. Además, se procedió a la bendición solemne del Belén de Navidad que podrá visitarse durante estas fechas.

La celebración festiva contó también con un vino español en el patio de la cofradía. Los hermanos del Nazareno celebraron, un año más, su fiesta grande en honor a la Inmaculada Concepción, rodeados del cariño de numerosas autoridades y cofradías hermanas de Palencia y Baltanás.

