Juan Gascón: «No puede ser que las condiciones laborales sean como las del siglo XIX» Juan Gascón, en la Calle Mayor. / Antonio Quintero El cabeza de lista al Congreso por Unidas Podemos por Palencia apuesta por centrar el debate en la precariedad del empleo JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 9 abril 2019, 08:01

Después de ocho años como portavoz en el Ayuntamiento, primero de IU y después de Ganemos, Juan Gascón, se ha convertido en la imagen referente para la izquierda palentina. Su decisión de cerrar el ciclo municipal, le ha llevado a encabezar la candidatura al Congreso de Unidas Podemos y a figurar en la candidatura al Parlamento Europeo en el puesto 16.

–Candidato a las Cortes generales, también a la Eurocámara, y eso que dio la impresión de que iba a dejar la política cuando anunció que no repetiría en el Ayuntamiento...

–Bueno, la idea era terminar mi ciclo en el Ayuntamiento, pero la asamblea local de Izquierda Unida decidió proponerme a esta candidatura al Congreso de los Diputados y me pareció un tema interesante. Sobre todo por la relevancia que puede tener que se empiece a oír a Palencia más allá de sus límites provinciales, y, en ese sentido, consideramos que hay mucho que hacer en el Congreso de los Diputados. Siempre lo hemos intentado hacer aunque no tuviéramos representación, pero afortunadamente, siempre ha habido diputados de IU o de Podemos o del grupo de Unidos Podemos que han hecho de cauce de participación para mejorar la política del Estado en nuestra provincia.

–En este caso ha sido posible la confluencia de Izquierda Unida con Podemos y con Equo, y sin embargo, no ha se logrado este acuerdo ni a nivel autonómico ni para las elecciones municipales en Palencia...

–Es cierto, pero yo creo que al final las cosas irán yendo por ahí, por la confluencia, porque no tiene sentido que teniendo el mismo programa haya varias candidaturas. La gente es inteligente, pero tampoco hay que forzar. De todas formas, yo creo que en lo municipal también se puede construir un proceso democrático desde abajo. En el caso de Ganemos, han sido 276 personas las que han participado y han elegido a la candidatura. En otros ámbitos puede ser más complicado hacerlo, pero no en lo municipal. Y yo creo que en este caso cada fuerza ha tenido su responsabilidad. Por ello, hay que apelar a que después de las elecciones debemos generar un proceso conjunto, no solo electoral sino también político porque los tiempos están un poco turbios, con un debate político en el que nosotros y nosotras no nos sentimos muy a gusto. No tenemos miedo, pero la verdad es que se está hablando de unas cosas que nos llevan a pensar que en unos pocos años Palencia va a seguir descolgándose y prácticamente desapareciendo.

–Afirman ustedes que están cansados de hablar de Cataluña, de los lazos amarillos, de Venezuela, ¿en qué creen que debe centrarse el debate?

–Yo creo que la agenda se está marcando desde ámbitos que no son los de la preocupación de la gente. Por ejemplo, se ha subido el salario mínimo a 900 euros, una subida del 22%, la mayor subida en la historia de la democracia después del 78 y los poderes económicos y los partidos conservadores decían que se iba a acabar el mundo, y sin embargo, los índices de empleo no dicen eso. Es cierto que hay empresas que dicen que hay problemas para implantarlo, porque no lo quieren implantar, pero la ley es la ley. Y tenemos que poner en valor que se le ha subido el salario a las personas que estaban más precarizadas y que hay que seguir trabajando en este ámbito. No puede ser que en el siglo XXI las condiciones laborales de algunos trabajadores sean más parecidas a las del siglo XIX. En el mundo del trabajo también se tiene que evolucionar. Por eso, la semana pasada el secretario general de Comisiones Obreras decía en Palencia que las elecciones del próximo 28 de abril son muy relevantes para ver cuál es el modelo de España que se va a construir. Nosotros decimos más capitalismo o más democracia. Y en este sentido, nosotros planteamos un modelo más democrático para que quienes menos tienen tengan un poco más, y quienes más tienen, pues que colaboren un poco más en la construcción de la sociedad.

–Ustedes hablan de que el debate político no puede alejarse de la agenda que interesa a los ciudadanos, ¿y qué temas forman parte de esa agenda?

–Fundamentalmente todo el tema de la precariedad del empleo. No se está hablando de la imposibilidad, de la incapacidad de cambiar un modelo de trabajo que te obliga a hacer de funambulista, de equilibrista, con los niños, con el trabajo, con los padres..., un montón de cosas que están construyendo una sociedad depresiva contra la que tenemos que luchar. No pueden seguir produciéndose todos estos problemas, con gente que tiene que hacer dobles, triples jornadas. Hay luchar contra ese modelo tan precario y construir uno nuevo. Y en ese modelo tienen cabida las 34 horas, que es lo que se planteando desde nuestra fuerza política, que haya 34 horas semanales, porque si se ha incrementado la productividad, se podrá reducir la jornada laboral. Si es que llevamos cien años con la jornada laboral de ocho horas. Ese es el debate que queremos poner sobre la mesa. Me parece muy bien que la gente ponga banderas en los balcones o en las plazas, pero eso no soluciona los problemas de la gente.

–¿No le preocupa que el ciudadano tenga la impresión de que nada de lo que plantean pueda finalmente llevarse a cabo porque chocará con el muro de la realidad?

–El salario mínimo interprofesional está ahora en 900 euros. Y eso rebate a quienes dicen que no se pueden cambiar las cosas. Pero es verdad que hay muchos frenos. El Partido Socialista no quería subirlo a 900 euros y fueron las presiones en la negociación con Unidos Podemos, lo que consiguió que se produjera la mayor subida que ha habido del salario mínimo. Y luego están los agoreros, esos que suelen cobrar varias veces el salario mínimo interprofesional, que suelen tener grandes recursos económicos, que dicen que subir a 900 euros es una barbaridad. Pero es que la gente tiene que poder construir su proyecto de vida, y eso es lo que queremos para Palencia, que Palencia sea una ciudad y sea una provincia en donde se pueda vivir dignamente.

–Hasta ahora los tres diputados por Palencia se han repartido siempre entre dos partidos. En las últimas décadas han sido siempre dos para el PP y uno para el PSOE, ¿cree que existe una posibilidad real de abrir brecha y conseguir representación en el Congreso?

–Hay la posibilidad de lo que la gente quiera. Yo creo que no hay que condicionar el voto a favor de una fuerza u otra. Porque, entre otras cosas, al final el voto para el Partido Socialista puede acabar en un pacto con Ciudadanos, que no será un pacto para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. En ese sentido, Unidos Podemos garantiza que ese voto va a ser para defender los intereses de la clase trabajadora.

–Dígame, ¿a cuánto sale un diputado ahora mismo en Palencia?

–Pues a la mitad más uno que saque el partido más votado. Quiere decir que, en ese sentido, es complicado hacer ahora mismo una encuesta. Saldrá seguramente una valoración del CIS, que podrá apuntar por dónde van los tiros, pero no está claro. Por ello, nosotros queremos poner en el centro del debate que Palencia se está vaciando, y la España vaciada no puede seguir votando lo mismo, porque han sido incapaces de sacarnos del pozo, y no solo eso, sino que nos han metido y sumergido más.

–Ha costado mucho que el debate sobre la España vacía llegue a la primera línea de los titulares...

–Ha sido un gran mérito de colectivos como 'Tú haces comarca', que está trabajando en Palencia por un mundo rural vivo, por un modelo alternativo, donde prime lo ecológico, donde haya otro modelo económico de mayor cercanía. Por eso queremos que toda esa gente que está trabajando en los pueblos sepa que tiene una referencia política, que es Unidas Podemos, que va a trabajar por un cambio en el modelo rural, porque, probablemente, muchas de las gentes que viven ahora en las ciudades va a tener que cambiar ese modelo. Estamos hablando también del ciclo del petróleo, de los problemas que va a haber cuando haya dificultades para abastecernos de petróleo. Vamos a tener que empezar a construir, a consumir de otra forma. Por eso, el modelo que propone Unidas Podemos plantea una transición ecológica para hacer un modelo de soberanía alimentaria, para consumir las cosas de cerca.

–¿Tiene encaje una provincia pequeña como Palencia en ese modelo?

–Sí, por supuesto, porque en la parte agroalimentaria somos una industria muy potente. Es verdad que tienen que cambiarse cosas. Pero es bueno que haya una planificación, porque si no, al final, habrá una imposición y las imposiciones son siempre mucho más traumáticas que las transiciones.