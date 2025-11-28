Las historias se ponen de nuevo en ruta en Palencia Cientos de escolares participan en una nueva edición del Maratón de Cuentos que reconoce el papel fundamental del bibliobús

Adrián García González Palencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

Con la idea de que 'Las bibliotecas también viajan', la XI Maratón de Cuentos reunió este viernes en la Biblioteca Pública de Palencia a cientos de escolares, narradores y familias para participar en una edición que quiso rendir homenaje al bibliobús y a todas las formas de bibliotecas móviles que llevan historias, poesía y relatos hasta los rincones más alejados. Un lema que conectó con la esencia de una jornada ya plenamente consolidada en el calendario cultural de la ciudad.

La actividad, que cumple once ediciones, volvió a dividirse en dos sesiones. Por la mañana, una decena de centros educativos de la capital y de distintas localidades de la provincia hicieron pasar por el escenario a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Por la tarde, el turno se abrió al conjunto del público, tanto infantil como adulto, manteniendo la esencia que define al propio maratón.

«Es un maratón que llevamos haciendo durante los últimos años, siempre con una gran respuesta», explicó este viernes Andrea Martín, coordinadora del taller de narración. «Buscamos que compartan este rato y aprendan a contar delante de compañeros. Muchos de los cuentos los crean ellos mismos, los redactan y luego practican el contarlo y hablar en público». Subrayó además la importancia del hilo conductor elegido para 2025. «Este año la temática es el bibliobús. Buscamos darle visibilidad e impulso. La idea es poner el foco en las bibliotecas que viajan».

El homenaje llega en un momento especial para este servicio público, que en Palencia suma 54 años de recorrido, aunque actualmente, solo uno de los tres bibliobuses provinciales se encuentra en funcionamiento según apuntan desde el propio servicio.

Marta Cardeñoso, jefa del Servicio de Cultura de la Junta, recordó la trayectoria del bibliobús palentino y su papel vertebrador. «El servicio de bibliobuses tuvo su origen en 1971 y es un servicio público que tiene como finalidad transmitir la cultura. Está cargado de un montón de sueños, palabras e imaginación. Se encarga de repartir cultura a cada rincón de la provincia y es un canal de comunicación de la educación y la cultura», expuso y añadió que el maratón busca «poner en valor este servicio público y que la gente lo reconozca».

José Antonio Rubio Mielgo, delegado de la Junta, destacó ese objetivo de fondo. «Esta iniciativa tiene un trasfondo muy importante, que es animar a los pequeños a la lectura, que sean protagonistas de una jornada donde puedan amar los libros. Es muy importante que disfruten con los cuentos y que se vayan con ganas de abrir uno al llegar a casa».

Entre las novedades de esta edición, la organización habilitó un buzón para escribir cartas al bibliobús –como si fuese un personaje más de la provincia– que permanecerá instalado durante todo diciembre. También se incorporó interpretación en lengua de signos durante dos horas, ampliando así el acceso a la actividad.

La XI Maratón de Cuentos volvió a demostrar que la palabra sigue siendo un vehículo poderoso para mover lectores, imaginar rutas y mantener vivo un servicio que lleva más de medio siglo rodando por la provincia.

Reporta un error