Un 'Gran Hermano' para los gorriones

Desde el año 2017, en el Campus de La Yutera se desarrolla un proyecto de mejoras de hábitat para pequeñas aves insectívoras, consistente en la instalación de cajas-nido y comederos en los que se aportan frutos secos durante el invierno. Como novedad, este año se ha instalado una caja-nido con cámara incorporada, alimentada por un panel fotovoltaico, con objeto de poder ver la actividad en su interior en tiempo real a través de una aplicación, una iniciativa que ha captado la atención de muchos estudiantes. El proyecto, desde su puesta en marcha, ha sido un éxito, alcanzando el 100% de las cajas ocupadas, principalmente por gorrión molinero (Passer montanus), una especie que acusa un grave declive poblacional en toda Europa como consecuencia de la degradación de su hábitat y el uso de pesticidas en agricultura.

Este año, el equipo de voluntarios del proyecto, formado por profesores, personal técnico, estudiantes y aficionados a la ornitología vinculados a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (ETSIIAA) de Palencia, ha querido ir un paso más allá instalando una caja-nido con cámara incorporada. La cámara está integrada dentro de la propia caja, pero separada del habitáculo que ocuparán las aves, y se alimenta gracias a un panel fotovoltaico, siendo un ejemplo de actuación sostenible en el campus universitario de La Yutera de las 'ingenierías verdes'.

El objetivo de esta actuación es doble. «Por un lado, podremos observar en directo el proceso de construcción del nido y el éxito de la cría de las aves que ocupen la caja en la próxima temporada», explica Jordán Muñoz, profesor del Área de Zoología de la ETSIIAA. «Por otro, buscamos potenciar la concienciación sobre los problemas de conservación de estas aves de nuestro entorno, abriendo una ventana a todos los curiosos que quieran asomarse y conocer cómo viven estos animales», agrega.

La actuación cuenta con el apoyo logístico y económico de la dirección de la ETSIIAA y del Vicerrectorado del Campus, y está captando la atención de muchos estudiantes que comenzaron a solicitar su alta como usuarios desde el pasado día 3, cuando se procedió a colocar la caja con cámara en su ubicación definitiva.

El proceso es sencillo, basta con enviar un correo de inscripción a aves.etsiiaa@gmail.com e instalarse la aplicación UBoxpro en el teléfono móvil. En unos minutos se tiene acceso a la cámara que emite en tiempo real y se activa cada vez que hay actividad dentro de la caja, según comenta Juan Francisco Fuentes, investigador del Área de Ingeniería Agroforestal, que ha colaborado activamente en el diseño de la caja espía.

El proyecto, que nace como experiencia piloto con vistas a poder ampliarse en el futuro, es un ejemplo de cómo gestos sencillos pueden provocar enormes beneficios en la fauna más amenazada que convive en el entorno, pasando desapercibida en las ciudades y los campus universitarios.