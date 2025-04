Futbolísimos se une a Vargas Llosa y Sara Mesa en la Calle Mayor de Palencia

Esther Bengoechea Miércoles, 23 de abril 2025, 21:23 Comenta Compartir

Centenares de ejemplares descansaban en los puestos de la Calle Mayor de la capital palentina. Ahí se mezclaban las páginas de Futbolísimos, El Principito o Diario de Greg con lo último de Sara Mesa, Javier Cercas, Vanessa Montfort o Lorenzo Silva, sin olvidarnos de Mario Vargas Llosa, cuyas obras, sobre todo la inigualable y única 'La ciudad y los perros', se venden y reclaman más desde su reciente fallecimiento. La literatura salió este miércoles a la calle para festejar un año más el Día del Libro y también salieron los lectores palentinos, a buscar ese título tan deseado o esa novela recomendada.

Las historias de amor, de terror, de misterio, la poesía, el ensayo o la historia local o universal sigue atrayendo y más desde que estalló la covid hace ya más de cinco años. «A raíz de la pandemia se empezó a leer un poco más y actualmente no estamos mal del todo porque sí que hemos ascendido en ventas, poco pero sí», reconoció Ángel Iglesias, presidente de la Asociación de Libreros y Editores de Palencia (ALEP) y responsable de la Librería Iglesias, quien incidió en que ha aumentado la venta de ejemplares porque la gente lee más libros. «En su momento tuvimos miedo con el 'ebook', pero tiene una franja de lectores no muy amplia. Al final el lector quiere pasar páginas, olerle y consultar algo del capítulo anterior y busca el libro», agregó.

Y lo que es muy importante también para el futuro de los libros: hay cantera. «Hay una franja de 14 a más de 20 años que leen muchos libros fantásticos y no es que compren ahora, es que están empezando y seguirán. Y para los más pequeños en las librerías desde hace tiempo hay unos cuentos maravillosos de tacto, de pop-up...», resumía Iglesias.

Las librerías locales trabajan para atraer al público ya no solo con una amplia variedad de temáticas y títulos sino también con talleres para niños, distintas presentaciones... «También se hace una cesta de libros y se sortea entre la gente. Seguimos en ello y preguntamos a los clientes qué demandan o qué prefieren para seguir mejorando», añadió.

Juan Carlos Maté, de la Librería Amarilla, coincidía en que la pandemia fomentó que la gente volviera a leer, que retomara la lectura y los libros, «y que ese hábito sigue aumentando. Los últimos años de la venta de libros no han sido malos», afirmaba.

Por su parte, Javier del Burgo, de la Librería del Burgo, señalaba que los datos del Ministerio arrojan que todos los años sube la lectura, «pero otra cosa distinta es la venta de libros y la venta de libros en librerías, ya que las compras por Internet y el libro electrónico han restado».

Jacobo Barquero, de la Librería Ateneo, hacía hincapié en la importancia de este sector cultural y educativamente y reconocía que «el punto de la pandemia fue muy fuerte, pero parece que nos estamos recuperando poco a poco», a la vez que deseaba que no llegase otra crisis o dificultad inesperada que sortear.

La jornada de ayer, el Día del Libro, era un día de fiesta en Palencia para disfrutar, salir, compartir y leer. «La gente sale a la calle y se anima a comprar con el 10% de descuento y el pan de Ampudia de regalo», explicó Ángel Iglesias. Desde el año 2015, los profesionales del sector muestran su género en la calle, concretamente en la Calle Mayor, en el entorno de la Bocaplaza. Allí acudieron este miércoles las librerías Amarilla, Del Burgo, Iglesias y Ateneo, así como las editoriales palentinas Menoscuarto y Aruz. Pero no solo eso, también permanecieron abiertas las tiendas físicas porque había clientes de toda la vida que preferían los establecimientos y porque no todos los libros cabían en los puestos que se sacaban unas horas a la calle.

«Aquí somos buenos lectores, no estamos mal de salud. A raíz de la pandemia nos dimos cuenta de que había gente que quería comprar en las librerías físicas y decidimos abrir y funcionó», resumió el presidente de ALEP.

Un 5% de la tienda

«Traemos básicamente lo más vendido y una selección de lo que me gusta y puedo recomendar. Y el libro infantil, también. La idea es que haya un poco para todos los gustos. Lo que tenemos aquí es el 5% de lo que hay en la librería, así que no podemos traer más, es para hacer un escaparate y mostrar un poco de lo que tenemos en la tienda», subrayó Javier del Burgo, que agregó que con esa muestra expuesta podían advertir a los clientes de que ahí no tenían todo el género, pero sí en la tienda física.

Mayores y pequeños buscaban el libro que deseaban entre la selección de libreros y editores. '¿Lo tiene en edición de bolsillo?', '¿Hasta qué hora están abiertos?' o '¿Cuánto cuesta?' eran preguntas que se repetían este miércoles sin descanso y con distintas voces en los diversos puestos, llenos de lectores desde que levantaron la imaginaria persiana metálica a las 11:30 horas. La jornada festiva acumuló muchas ventas, ya que los palentinos respondieron con la compra de libros en la calle y en las tiendas.

«Es importante acercar los libros a los lectores, sacarlos fuera de las librerías y es un momento de unión de todos los libreros. La cita la tienen interiorizada los palentinos y parece que cada año va un poco a más», resumía Wifredo Román, de Aruz Ediciones. Subrayaba la importancia de esta jornada de literatura «al haber gran variedad de autores reconocidos de relatos en la Editorial Menoscuarto, ensayos y 'best sellers' entre las librerías y editoriales como la mía que aporta el tema de historia y de tradiciones locales, que suele funcionar muy bien».

El perfil de los lectores de Palencia es muy amplio, ya que va desde los más pequeños con los cuentos, que ocuparon gran parte de los puestos de la Calle Mayor, hasta los más mayores, aunque destaca más el género femenino en el gusto por la lectura, por las historias y los argumentos.

La programación de la jornada se completó con la presentación del escritor Marco Porras y su novela 'Gerardo' y con dos actividades infantiles de cuentacuentos y animación a la lectura. La primera dio comienzo a las 12:30 horas y corrió a cargo de Erica González, mientras que por la tarde Garrapete Espectáculos ofreció un segundo espectáculo para el público infantil y familiar.

