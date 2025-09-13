Carlos I regresa entre vítores a Aguilar El futuro monarca y su hermana Leonor visitaron la villa acompañados de un ilustre y vistoso séquito

El futuro monarca Carlos I volvió este sábado a visitar la villa de Aguilar de Campoo en una nueva recreación de su llegada en 1517 a la localidad. Nuevamente, vino acompañado de su hermana Leonor y de todo un ilustre y vistoso séquito. Ambos, como cada año, destilaron belleza y juventud a pesar de los siglos, ya que eran moceríos cuando se presentaron por primera vez en Castilla desde Tierras Flamencas y realizaron una parada en la villa norteña.

Sus altezas fueron recibidos por los Marqueses de Aguilar y por una numerosa comitiva formada por numerosos grupos locales y otros llegados de otras tierras como los astures, pucelanos y burgaleses, algunos de los cuales cada año se desplazan hasta el norte palentino para apoyar este concurrido e histórico evento en el que siempre llama la atención el colorido, elegancia, beldad y laboriosidad de sus trajes.

Caballeros y caballistas; aristócratas, cortesanos y plebeyos; arqueros, espadachines y lanceros; monjas, frailes, sacerdotes y obispos; juglares, saltimbanquis y volatineras; gigantes, bufones y comediantes; trovadores, músicos y bailarines; y otros muchos personajes estuvieron ayer representados en esta deferente recreación en honor al que se convirtiera con tan solo 16 años en el rey Carlos I de España y con 20 años emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, donde fue coronado como Carlos V.

El cortejo local, encabezado por los Marqueses de Aguilar, partió de la Casa Consistorial hacia la puerta norte de entrada a la villa donde fue recibido por el público con vítores a los príncipes y su escolta.

Desde allí se desplazaron hasta el centro de la localidad palentina, tutelado por la iglesia San Miguel, donde tanto Carlos como Leonor, entronados junto a los Marqueses, fueron agasajados con lisonjas, bailes, trovas, música y aplausos de los asistentes.

