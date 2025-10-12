Blancas y radiantes desde Palencia a todo el mundo Beatriz Fernández creó un blog al suspender su enlace por la covid y se ha convertido en una herramienta nupcial para resolver dudas

Beatriz y David, durante su boda en 2021, que tuvo que ser pospuesta un año por la pandemia.

«A estas horas tendría que estar blanca y radiante, enfilando el pasillo de la iglesia del brazo de mi padre camino al altar». Así arranca la primera entrada del blog Una boda deseada, que se publicó el 29 de agosto de 2020. «El objetivo era ayudar a todas esas parejas que estaban en nuestra misma situación, sufriendo por tener que aplazar la boda con lo que ello conllevaba, tener que anular todo y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar», explica su creadora, Beatriz Fernández.

Natural de Baltanás, vive en Madrid donde trabaja como consultora de comunicación en una agencia para diferentes clientes de moda, belleza, alimentación, gastronomía, salud o diseño. Ella y su marido fueron una de las miles de parejas que tuvieron que aplazar su boda por la pandemia. Y no solo trasladaron su gran día de 2020 a 2021, sino que también dieron «la vuelta a la tortilla» para sacar adelante un proyecto que comenzó como un «un foro común para todas esas parejas que estaban en la misma situación, para podernos ayudar, darnos palabras de apoyo y de ánimo» y que se ha convertido en un espacio donde las marcas buscan visibilidad para sus productos o experiencias, y donde los propios novios piden consejos, buscan tendencias o resuelven sus dudas.

«Damos ideas de todo tipo y también tenemos una sección que gusta muchísimo que se llama 'Ya se han casado', en la que los novios nos mandan sus fotos y sus testimonios de ese día y les publicamos un post y tanto ellos como la familia y los amigos reviven su boda en el blog», explica.

El abanico de dudas que puede ayudar a resolver Beatriz Fernández a través del blog y de Instagram es muy amplio. '¿Boda de día o de noche?', '¿Qué vestidos de novia se llevan este año?' o '¿Qué música es la más adecuada?' son solo algunas de las preguntas. «Recientemente publicamos un contenido que ha funcionado muy bien sobre postres», reconoce. En el mismo se informaba sobre la tarta árabe, «la tradicional tarta de queso que sigue siendo un reclamo durante todos los años y que hay nuevas formas de elaborarla como con Nutella, con Lotus...», la mousse de limón o incluso la torrija con pan de brioche.

Algo que ha cambiado mucho en los últimos años es que las bodas ya no suelen celebrarse por tradición en el lugar de la novia, como podía hacerse antes. «Ahora lo que manda es la finca que te guste, independientemente de dónde esté, y facilitar así la comodidad a tus invitados con alojamiento», argumenta, a la vez que señala que «una tendencia que se ha detectado es que el 70% de las parejas opta por bodas que duran todo el fin de semana», con preboda, boda y postboda, con una comida de despedida.

«La pandemia supuso unas ganas terribles también de celebrar, después de haber estado tanto tiempo recluidos», expresa Beatriz Fernández, y eso se refleja en que las bodas duran más tiempo y también en que se ha incrementado el número de invitados.

Detalles personalizados

En los enlaces de ahora, los novios invierten mucho tiempo en hacer pequeños detalles para tener un guiño con sus invitados de manera más cercana. «A las parejas que van a tener un bebé, les dan un pequeño detallito o si hay alguien que cumple años justo ese día pues le regalan algo adicional», afirma la creadora del exitoso blog de bodas.

Los novios también invierten mucho últimamente en la música de las celebraciones. «La música tiene gran peso y se gasta gran parte del presupuesto en diferentes bandas. A lo mejor una más clásica para el momento de ceremonia, una ya un poco más festiva para el cóctel y una ya súper festiva para la fiesta», admite desde Palencia Beatriz Fernández.

Al blog le dedica todo el tiempo que su trabajo y su hija le permiten, quitándose horas del fin de semana para continuar con este espacio que tanto le apasiona y que tan bien se ha posicionado en el sector nupcial en España. «Intento sacar un hueco cada día para poner algo en redes y escribir. Si no puedo entre semana, avanzo el fin de semana para dejar contenidos preparados y programados», reconoce.

La media diaria es de 400 visitas desde su creación y en Instagram cuenta con más de 3.500 seguidores, que «pueden parecer pocos en cantidad, pero en calidad son muy fieles y tenemos una comunidad muy bonita».

