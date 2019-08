La afición por la montaña en Palencia eleva el número de accidentes

Los alpinistas exigen una solución ante la obligatoriedad del pago de los rescates en algunas regiones

Está en boca de todos los alpinistas no federados que deciden pasar una jornada en la montaña. ¿Qué hacer si uno tiene un accidente cuando se dispone a escalar o descender una cumbre? Esa pregunta se la plantean muchas personas al saber que los gastos los acarrea el propio afectado en determinadas regiones. En algunas cumbres, que comparten varias comunidades, no es lo mismo tener un accidente en una vertiente o en otra. En un caso se cobrará el rescate y en otras, no.

La federación de montañismo y un grupo de personas se llevan movilizando desde hace unos años para crear un observatorio de seguridad en España. Este organismo pretende recoger todos los accidentes para analizarlos y conocer qué hay que cambiar para evitar más incidentes en una actividad deportiva que ha experimentado un auge en los últimos años.

Ese repunte por este deporte viene precedido por la apuesta de las administraciones por promocionar sus montañas, lo que ha surtido efecto y, por tanto, más personas se acercan en sus descansos laborales. «Las administraciones en dar a conocer una zona invierte, pero cuando hay un accidente se olvidan del asunto y luego se lamentan», apunta el alpinista palentino Tente Lagunilla, que perteneció a un grupo de rescate de la Junta durante ocho años.

El principal problema radica en la falta de preparación de las salidas de determinados aficionados, que se aventuran a una ascensión sin conocer los peligros que esconden las montañas. «Cuando hay un accidente, los políticos se lamentan. Hay una falta de formación. En España existe ese déficit desde hace años. Igual que tomaron el toro por los cuernos en los accidentes de tráfico, que era una sangría, deberían hacer lo mismo ahora. Vieron que las muertes en la carretera no se podían permitir, pero en la montaña no se ha tomado en serio», continúa Lagunilla, que centra sus críticas en la administración. «No se quieren gastar tres pesetas. Llevamos años reclamándolo. No hay seguridad porque no hay un euro para las escuelas. Esto es la ley de la jungla y no hay una formación reglada. Los que quieren hacer las cosas bien, contratan un guía y los que no, se autoforman más rápido de lo aconsejable», apunta el palentino.

Esa formación ahorraría muchos más gastos a la sociedad que los que genera un accidente en la montaña, según Tente Lagunilla. «Los políticos se tienen que dar cuenta que un rescate bien hecho ahorra mucho dinero a las administraciones. Una vez que ocurre, si el montañero no avisa por miedo a que le cobren, acarrea unas lesiones más graves. Eso genera unas gastos tremendos, además de una larga baja laboral. Esto es lo que hay que evitar. Un rescate puede costar alrededor de 2.000 o 3.000 euros, que es lo mismo que vale el ingreso de un paciente durante dos o tres días», critica Lagunilla.

«Hay que gastar en prevención. Cada euro que se gasta la administración en esta materia, serviría para ahorrar dos o tres en el rescate y todos gastos originados con posterioridad», concluyó el experto alpinista palentino.