Castromonte, un tesoro natural, histórico y patrimonial

Heliodoro de la Iglesia Bezos, alcalde: trabajemos juntos para lograr el desarrollo

Heliodor de la Iglesia.

Ser alcalde no es una decisión fácil, especialmente cuando se es consciente de la gran responsabilidad que conlleva el cargo. Tras diez años en el puesto, puedo afirmar que mi experiencia ha sido profundamente enriquecedora y llena de aprendizajes. Afortunadamente, hoy en día los ciudadanos valoran la capacidad de gestión y la solución de problemas por encima de las siglas partidistas. Es desalentador escuchar a algunos concejales de la oposición afirmar que «todo es política», cuando en un pueblo la división ideológica debería pasar a un segundo plano en favor del bien común. Cada decisión tomada como alcalde se convierte en algo personal. No es justo que se pierdan amistades o surjan conflictos por el simple hecho de cumplir con el deber. Sin embargo, si nadie asume la responsabilidad, nuestra localidad no avanza. Por ello, es crucial que las administraciones actúen con eficacia; las buenas intenciones no son suficientes cuando se trata de la gestión del dinero público. Es imprescindible aprovechar la tecnología y dar oportunidades a personas con ideas innovadoras. No necesitamos políticos en el sentido tradicional, sino profesionales preparados y con una verdadera vocación de servicio. Al hacer balance de estos años, encuentro tanto momentos gratificantes como grandes desafíos. Entre las mayores satisfacciones, destaco el agradecimiento de los vecinos. En el lado menos positivo, he tenido que enfrentar la crítica destructiva de quienes, en lugar de debatir de manera abierta, llevan algunas decisiones al terreno personal sin dar la cara. Uno de los retos más preocupantes es la despoblación y la falta de oportunidades laborales. Es fundamental trabajar para que quienes aún viven en el medio rural no se vean obligados a marcharse y para que otras personas se sientan atraídas por nuestras tierras. Castromonte cuenta con numerosas fortalezas: sus espacios naturales, la cercanía a Valladolid y su valioso patrimonio. Para potenciar nuestro desarrollo, es fundamental adecuar los espacios públicos, recuperar puentes, acondicionar senderos junto al río Bajoz y homologarlos con una adecuada señalización y accesibilidad. También es esencial fomentar actividades culturales y difundirlas a través de redes sociales. Otro aspecto clave es la urbanización de espacios para ofrecer parcelas edificables que permitan el crecimiento del pueblo.