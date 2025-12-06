Arroyo, el equilibrio perfecto entre progreso y bienestar

Laura Negro Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:03 Comenta Compartir

A pocos minutos de Valladolid y a orillas del río Pisuerga, encontramos Arroyo de la Encomienda, un municipio que se ha convertido en un auténtico motor de dinamismo y grandes oportunidades. Con un padrón que supera los 23.000 habitantes con una edad media de tan solo 37 años, el municipio ha encontrado el equilibrio perfecto entre progreso y bienestar sin olvidar su esencia.

Su éxito no es fruto de la casualidad. Su ubicación estratégica le ha permitido atraer cada vez más población, empresas e inversores. Todo, manteniendo su carácter de pueblo, con un modelo residencial de baja densidad, un diseño urbano ordenado y ambicioso y con el característico paisaje de los Montes Torozos como telón de fondo. Todo eso ha generado un entorno amable y cercano, donde cada barrio conserva su propia identidad.

Arroyo de la Encomienda es también un imán para empresas. Su tejido empresarial no ha dejado de crecer gracias a sus excelentes infraestructuras, a su ubicación estratégica y a unas políticas fiscales que contribuyen y facilitan el asentamiento de nuevos negocios. El INE lo sitúa como el municipio con mayor tasa de actividad de toda España. Además, cuenta con el Polígono Industrial La Encomienda, con una superficie de 614.476 m2, que se articula en torno a 135 parcelas en el que está prevista una ampliación, que lo posicionará como uno de los mayores polígonos industriales de Castilla y León.

Un municipio para vivir...y para invertir

A pesar de su crecimiento, Arroyo no ha renunciado a su alma verde. Todo lo contrario. Más de 1,6 millones de metros cuadrados de zonas vegetales, 70 parques infantiles, cinco parques caninos, un impresionante jardín botánico y cerca de 14.000 árboles conforman un auténtico pulmón natural que da respiro a sus nueve núcleos urbanos. Pero si hay un espacio verde por excelencia, ese es el Parque Lúdico de la Ribera, tres kilómetros verdes a lo largo del Pisuerga que resultan ideales para hacer deporte o disfrutar de un buen rato de ocio y descanso. Este parque es uno de los rincones preferidos de los arroyanos y también de muchos visitantes.

Ampliar Parque Lúdico de la Ribera.

El compromiso con las familias es otra de las señas de identidad. Una oferta educativa de primer nivel, con cinco colegios, un instituto y varias escuelas infantiles, programas de actividades extraescolares o ayudas como la destinada a gastos escolares por hijo, aseguran que Arroyo sea un lugar ideal para vivir, educar y crecer en un entorno joven, con una cuarta parte de la población por debajo de los 19 años. Además, más de la mitad de sus habitantes cuentan con estudios superiores, un nivel educativo solo comparable al de las capitales universitarias.

Arroyo es, además, una gran ciudad deportiva en la que se practican más de 30 disciplinas en los 27 clubes locales. Dispone, además, de una importante red de instalaciones que incluye tres polideportivos (La Vega, Antonio Garnacho y Santa Ana), siete pistas cubiertas, modernísimos campos de fútbol, rugby y golf, frontones cubiertos y exteriores, circuito de automodelismo, una pista de skate y una nave especialmente diseñada para trampolín, lo que permite a vecinos de todas las edades mantenerse activos gracias al programa 'Arroyo 100% Deporte', como los más de 3.000 niños y jóvenes que participan en las actividades deportivas.

Ampliar Nuevos campos de rugby de Arroyo.

En paralelo, la cultura también tiene un papel protagonista. La Casa de la Música y el Teatro se ha convertido en un espacio clave para el arte en todas sus facetas, lo mismo que Arroyo Esfera, uno de los grandes escenarios de conciertos y espectáculos de Castilla y León. El papel que juegan las escuelas municipales es también importantísimo. Actualmente, más de 450 alumnos estudian en la Escuela Municipal de Música y más de 300 en la Escuela Municipal de Danza. Son dos instituciones muy valoradas que han encontrado un hueco clave en la vida cultural y formativa del municipio

Pero nada de esto sería posible sin una apuesta en firme por la seguridad. El consistorio arroyano lo sabe y lo demuestra con la ubicación en su territorio del parque de bomberos, operativo desde hace cuatro años y que garantiza una respuesta ágil ante cualquier emergencia o con la Agrupación de Protección Civil de Arroyo. En breve, además, entrará en funcionamiento el nuevo cuartel de la Guardia Civil, equipamiento financiado íntegramente por el Ayuntamiento, y la nueva comisaría de Policía Local, que está en proyecto y que pronto verá la luz.

Las personas en el centro de todo

Arroyo tiene infraestructuras, servicios, empresas y, sobre todo, personas. Y precisamente porque en este municipio las personas se sitúan en el centro de todo, el equipo de gobierno trata de reforzar la cohesión social, la convivencia y la vida cultural con actividades e iniciativas para todos los grupos de edad. Y como en Arroyo todos cuentan, se han diseñado programas específicos para niños, jóvenes y mayores del municipio y también para aquellos con diferentes capacidades. Todo, para fomentar la socialización e inclusión, favorecer la autonomía y proporcionar una forma de ocio para todos.

Arroyo, el municipio que más crece Arroyo de la Encomienda se sitúa como el municipio con mayor crecimiento natural de Castilla y León. Con un saldo vegetativo positivo de +152 habitantes, Arroyo encabeza el ranking autonómico con una diferencia muy significativa frente al resto de municipios, consolidándose como una referencia demográfica dentro del territorio. Según los últimos datos consolidados del INE, se encuentra también entre los municipios con mayor número de nacimientos de toda Castilla y León, con 210 bebés nacidos el pasado año.

Ampliar Plaza de España con la casa consistorial. Sarbelio Fernández Pablos, alcalde: Los municipios representamos los cimientos de España Sarbelio Fernández. Hace unas fechas tuve el grato honor de asistir en Brañosera a la celebración del 1.200 aniversario de su Fuero, del nacimiento del primer municipio como una comunidad política con derechos y garantías. En sus calles, nos encontramos alcaldes llegados de distintos puntos, cada uno con nuestras necesidades y proyectos; todos con el compromiso común de servicio público. Los municipios representamos los cimientos de España. En cada ayuntamiento, miles de alcaldes y concejales anónimos atendemos y damos respuesta, dentro de nuestras posibilidades, a las necesidades, inquietudes y propuestas de nuestros vecinos. Aquí no hay distancias con la realidad de la calle, del barrio, del pueblo. No se puede seguir obviando el papel básico de los municipios en la toma de decisiones políticas y económicas que nos afectan directamente. No somos un mero ejecutor de las medidas o normas que, sin contar con nosotros, adoptan el Gobierno Central o el Autonómico. La realidad de la administración municipal es amplia y diversa y por ello soy un firme defensor de la autonomía local, no solo con respecto a la administración central o autonómica, sino también en la variedad de soluciones a aplicar atendiendo a las características de los diferentes municipios. Es imprescindible definir de una vez por todas un nuevo modelo competencial que se corresponda con la realidad y una financiación local acorde a nuestras obligaciones y permita dar solución a nuestras necesidades. No podemos seguir constreñidos dentro de un marco uniforme, resultado de decisiones centralizadas y cuyo último ejemplo es la imposición unilateral del 'tasazo' de basuras que nos afecta a todos por igual, independientemente de nuestro tamaño o recursos. Los ayuntamientos hemos demostrado que sabemos estar a la altura en los tiempos de bonanza, pero también en los tiempos de crisis; sobre todo en los de crisis. Baste recordar nuestro papel en los terribles meses de la pandemia o nuestro compromiso con la estabilidad financiera, siendo a día de hoy la única administración que reduce año tras año su peso en el global de la deuda pública de España. ¿Dónde está esa misma exigencia de control a las Autonomías o al Gobierno? Por cierto, alguien me tendrá que explicar el motivo por el que a un ayuntamiento con 'deuda cero' y con remanentes que superan en cuantía el importe de un presupuesto ordinario, le impiden invertir esos ahorros en inversiones en beneficio de sus vecinos. Ese es el Ayuntamiento de Arroyo. En este punto no tengo más remedio que reclamar la presencia activa y crítica de las federaciones de municipios. Ya ha pasado el tiempo de que la FEMP o la federación regional de turno sigan siendo la correa de transmisión del Gobierno, un falso espacio de debate en que las imposiciones a los municipios solo reciben parabienes sea cual sea la nueva obligación con la que nos cargan. Ejemplos de su falta de actuación hay de sobra. Solo en los últimos años recordamos la plusvalía, la tasa de basuras y la falta de financiación de políticas sociales, así como nuestra exclusión de cualquier foro de decisión real en el que se trate asuntos como la falta de vivienda o la okupación o la responsabilidad sobre inmigración y cómo abordar desde los ayuntamientos la llegada de nuevos vecinos, muchos de ellos con necesidades de apoyo social, educativo y residencial. Necesitamos que se nos escuche. Que se conozca la realidad a la que nos enfrentamos cada día. Que se atiendan nuestras peticiones. Ninguno queremos ser más que naide, pero tampoco menos. En definitiva, dejemos de repetir que la Administración Local tiene mucho que decir y actuemos de una vez por todas.