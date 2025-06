Diputación de Segovia: Acciones para que los vecinos sigan en el territorio

Miguel Ángel de Vicente, presidente: Las personas en el centro de cualquier acción y decisión

Miguel Ángel de Vicente.

No es la primera vez que escribo sobre el municipalismo; ni mucho menos, la primera vez que lo hago sobre lo mucho que me gusta ser alcalde de Collado Hermoso. Sobre la gran perspectiva que me han proporcionado casi treinta y cinco años al servicio de un pequeño pueblo de poco más de un centenar de habitantes. Siempre he considerado que es en las pequeñas decisiones donde residen los grandes logros y sé que sin mi municipio no existiría mi despacho en la Diputación; ese que para mí representa el inmenso logro de ser el alcalde de los alcaldes.

La puerta de ese despacho se abre a menudo para recibir a quienes han elegido servir a sus vecinos de manera desinteresada y sus paredes son todas oídos; escucha permanente para aquellos responsables municipales que acaban de llegar a la política local, para otros que la conocen tan bien como para no necesitar consejos ni rutas sacadas de la experiencia o para quienes tratan de buscar en su veteranía la ilusión de los comienzos, compartiendo conversación e intercambiando ideas. Al final, mi puerta tiene acceso a portones mayores y trato de no olvidar que, muchas veces, no dejo de ser la persona habilitada para tomar decisiones que no solo afecten a los habitantes de Collado Hermoso, sino a la población de los 208 municipios de la provincia. El testigo más privilegiado de la evolución de la vida y los servicios en nuestros pueblos.

Ese es el mayor poder que tengo desde que soy presidente de la Diputación y también el mayor orgullo; la capacidad de buscar y encontrar respuestas a las contingencias que afectan a la provincia, siempre teniendo a los alcaldes, concejales y habitantes de los pueblos en mente. Siempre colocando a las personas en el centro de cualquier acción y cualquier decisión. Siempre prestando oído a sus demandas y tacto a sus necesidades. Siempre teniendo en cuenta que no hay mayor acto de municipalismo que abrir la casa consistorial, salir a la calle, llamar a la puerta de cualquier casa y esperar a que quien la abra ofrezca su mejor sonrisa y también su mayor reivindicación.

Y es que es ahí, tras esa puerta, en ese agradecimiento y en esa reclamación donde se ejerce el municipalismo. En la celebración por pintar la última pared de un salón social, en la unión para retirar la última rama de una cacera atascada por el barro y la maleza, en la contratación de la orquesta de moda para un programa de fiestas o en la remodelación de un antiguo contenedor en una peluquería para quien no descuida su estética.

También, en la solidaridad para restaurar el retablo de una iglesia o en las facilidades concedidas para acoger un programa comunitario o una actuación cultural. En el arreglo de unas tuberías, la construcción de una depuradora o el asfaltado de una carretera. En la promoción del producto que no necesita recorrer un kilómetro de distancia para colarse en la mesa. A veces, también, en la búsqueda de fórmulas que, sin necesidad de las matemáticas, tratan de dar como resultado la conservación del bar del pueblo o el desarrollo de la industria en medio de un campo de cereal. En la conexión por tierra y por datos. En el esfuerzo por conseguir que el medio rural sea el hogar en el que cualquier persona, de Segovia o de fuera, quiera quedarse a vivir.