Las polémicas primarias en Cs: «¿Cómo es posible que entre las dos y las cuatro de la mañana hubiera 54 votos y todos para la misma candidata?»
Lunes, 11 marzo 2019

«¿Cómo es posible que entre las dos y las cuatro de la mañana hubiera 54 votos y todos para la misma candidata?». La pregunta, ingenua, o quizá no tanto, la plantea el procurador leonés en las Cortes por Cs Manuel Mitadiel.

Lanza la pregunta con un poso de incredulidad porque, según remarca, «que ocurra eso es tan improbable como que a mí me toque el Gordo de la Once».

54 votos para Silvia Clemente en plena madrugada en unas primarias en las que Francisco Igea llevaba una ventaja de «70 votos a las doce de la noche da que pensar», sentencia mitadiel.

¿Pucherazo?

¿Pucherazo? «No, no, yo no quiero hablar de pucherazo», remarca Mitadiel. «Lo único que se ha hecho es definir una realidad y confiar, porque tengo plena confianza en los órganos del partido y en el propio partido. No dudo de Ciudadanos, es la formación que me ha dado la oportunidad de representar a los leonesesy nunca, jamás, diré nada que dañe a la formación así que lo único que puedo decir es que tengo una confianza plena en que todo se resolverá de modo adecuado y conforme a los estatutos».

Para Mitadiel el proceso de primarias presenta detalles oscuros por el resultado de las votaciones pero se trata, según remarca, de acciones que según remarca serán ahora corregidas por el partido.

Las dudas se ciñen no sólo sobre esos 54 votos sino sobre los 81 que no siguen el patrón habitual de votación y que han inclinado la balanza hacia Clemente en detrimento de Igea.

1.013 frente a 1.094

Ciudadanos ha recibido la denuncia de Francisco Igea en su Comisión de Garantías y ha frenado la proclamación de Clemente hasta que todo se aclare.

En el recuento final se ha comprobado que el número de votos no se correspondía con el sumatorio de sufragios recibidos por los tres candidatos en liza: 1.013 frente a 1.094.

«Vimos el acta de votaciones y pensamos que se habían equivocado. Eso siempre puede pasar. Y no le dimos más importancia, hasta que se comprobó el patrón de los votos», ha asegurado Igea. Y a partir de ahí las dudas razonadas y la reclamación.

Cs, según Manuel Mitadiel, resolverá en las próximas 48 horas. Y ahí es donde insiste: «Confío plenamente en las garantías internas que ofrece el partido. Estoy seguro que se hará lo correcto».