El leonés del palillo 'pierde' su DNI y recupera la normalidad

Todo terminó como empezó. El 'leonés del palillo' ha acudido este lunes a comisaría para hacerse de nuevo el DNI. Este joven que se hizo viral después de aparecer en la foto del carnet con un palillo en la boca, recibió la llamada de la policía para realizar de nuevo este documento con una fotografía en este caso 'natural', esto es, sin palillo en la boca.

La historia no termina aquí, después de todo un fin de semana viviendo la fama, con multitud de fotos y felicitaciones, Sergio Álvarez, conocido entre sus amigos como El Panita, asegura que lo ha perdido, tras un fin de semana en el todo el mundo quería ver el documento, en pleno apogeo de la noche del sábado. «Entre que todo el mundo quería ver mi DNI y que se alargó la noche al final lo acabé perdiendo, asique quien lo encuentre que me lo devuelva o que se lo quede de recuerdo», asegura Sergio.

Denunciar el robo

Este joven ha pasado una mañana de papeleo, después de tener que ir a interponer la denuncia por el robo del documento que le ha hecho viral, para después, con nostalgia, volver a realizar el trámite para obtener de nuevo e DNI. «Estoy impresionado por toda la repercusión que ha tenido, a día de hoy todavía se sigue hablando de esto», declara el leonés del palillo.

N. Brandón

Aunque seas el paisano leonés del palillo hay cosas que no cambian, una mañana entera para hacerse el DNI que le devolvía a la normalidad, eso sí, quedan muchas anécdotas y una cena pendiente por pagar por parte de su hermano y su tío, que fue el origen de esta historia. «Todavía no les he cobrado la cena, eso sí va a ser cara porque con todo el fenómeno que se ha liado», expresa Sergio.

Aunque ya no figure en el DNI con el palillo este joven continuará siendo el 'leonés del palillo' y seguirá dando mucho juego con este artilugio que tanta fama le ha dado.