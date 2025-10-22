El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

¿Cuánto sabes sobre la Seminci?

Te proponemos diez preguntas sobre la Semana Internacional de Cine de Valladolid que celebra su 70 edición del 24 de octubre al 1 de noviembre

Rebeca Alonso

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:05

Como cada otoño, los famosos labios de la Seminci vuelven a posarse sobre Valladolid. La 70 edición de este consagrado festival de cine se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre y se convertirá en todo un escaparate de actores, directores y películas de tono independiente, una rompedora ventana al mundo del celuloide más allá de los límites comerciales y encorsetados de la industria. ¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos sobre este icónico evento de la ciudad?

La Seminci nació en 1956 con el nombre de...

La Seminci nació en 1956 con el nombre de...

¿De qué color es la alfombra por la que caminan los actores y actrices?

¿De qué color es la alfombra por la que caminan los actores y actrices?

En 2024, la 69ª Seminci estrenó nuevo logo, cambiando los labios que desde 1984 fueron su imagen y que fueron diseñados originariamente por el artista...

En 2024, la 69ª Seminci estrenó nuevo logo, cambiando los labios que desde 1984 fueron su imagen y que fueron diseñados originariamente por el artista...

El símbolo de los galardones de la Seminci es la Espiga. El joyero vallisoletano Kiko Contreras ganó el concurso en 2016 para encargarse de su nuevo diseño. El original fue creado por la mítica joyería vallisoletana...

El símbolo de los galardones de la Seminci es la Espiga. El joyero vallisoletano Kiko Contreras ganó el concurso en 2016 para encargarse de su nuevo diseño. El original fue creado por la mítica joyería vallisoletana...

¿Qué teatro de Valadolid acoge cada año las galas de inauguración y clausura de la Seminci?

¿Qué teatro de Valadolid acoge cada año las galas de inauguración y clausura de la Seminci?

¿Quién de estas estrellas internacionales no ha estado nunca en la Seminci?

¿Quién de estas estrellas internacionales no ha estado nunca en la Seminci?

¿Cuál de estas no es una sección de la Seminci?

¿Cuál de estas no es una sección de la Seminci?

¿Qué conocida actriz debutará como directora en esta edición de la Seminci?

¿Qué conocida actriz debutará como directora en esta edición de la Seminci?

El pastel de la Seminci, renovado el año pasado, lleva una mousse de color verde, como guiño al color de la alfombra que pisan los invitados. El ingrediente que le confiere ese tono es...

El pastel de la Seminci, renovado el año pasado, lleva una mousse de color verde, como guiño al color de la alfombra que pisan los invitados. El ingrediente que le confiere ese tono es...

¿Qué película ganó la espiga de oro de 2024?

¿Qué película ganó la espiga de oro de 2024?

