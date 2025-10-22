¿Cuánto sabes sobre la Seminci?
Te proponemos diez preguntas sobre la Semana Internacional de Cine de Valladolid que celebra su 70 edición del 24 de octubre al 1 de noviembre
Valladolid
Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:05
Como cada otoño, los famosos labios de la Seminci vuelven a posarse sobre Valladolid. La 70 edición de este consagrado festival de cine se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre y se convertirá en todo un escaparate de actores, directores y películas de tono independiente, una rompedora ventana al mundo del celuloide más allá de los límites comerciales y encorsetados de la industria. ¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos sobre este icónico evento de la ciudad?