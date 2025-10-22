¿Cuánto sabes sobre la Seminci?

Rebeca Alonso Valladolid Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:05 Comenta Compartir

Como cada otoño, los famosos labios de la Seminci vuelven a posarse sobre Valladolid. La 70 edición de este consagrado festival de cine se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre y se convertirá en todo un escaparate de actores, directores y películas de tono independiente, una rompedora ventana al mundo del celuloide más allá de los límites comerciales y encorsetados de la industria. ¿Te atreves a poner a prueba tus conocimientos sobre este icónico evento de la ciudad?



















1 de 10 La Seminci nació en 1956 con el nombre de... Semana de Cine Negro de Valladolid Su origen hay que buscarlo en el 20 de marzo de 1956 y estaba vinculado a la Semana Santa. En 1973 pasó a llamarse, definitivamente, Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y años después pasó a denominarse Seminci. Semana de Cine Religioso de Valladolid Su origen hay que buscarlo en el 20 de marzo de 1956 y estaba vinculado a la Semana Santa. En 1973 pasó a llamarse, definitivamente, Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y años después pasó a denominarse Seminci. Semana de Cine Independiente de Valladolid Su origen hay que buscarlo en el 20 de marzo de 1956 y estaba vinculado a la Semana Santa. En 1973 pasó a llamarse, definitivamente, Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y años después pasó a denominarse Seminci. Semana de Cine Dramático de Valladolid Su origen hay que buscarlo en el 20 de marzo de 1956 y estaba vinculado a la Semana Santa. En 1973 pasó a llamarse, definitivamente, Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y años después pasó a denominarse Seminci. 2 de 10 ¿De qué color es la alfombra por la que caminan los actores y actrices? Rojo Se cambió en 2017 para ir acorde con el color del patrocinador Rosa Se cambió en 2017 para ir acorde con el color del patrocinador Azul Se cambió en 2017 para ir acorde con el color del patrocinador Verde Se cambió en 2017 para ir acorde con el color del patrocinador 3 de 10 En 2024, la 69ª Seminci estrenó nuevo logo, cambiando los labios que desde 1984 fueron su imagen y que fueron diseñados originariamente por el artista... Manuel Sierra La nueva imagen es obra de la agencia de diseño y creatividad gráfica PobrelaVaca Studio, con sede en Zaratán (Valladolid). Cristóbal Gabarrón La nueva imagen es obra de la agencia de diseño y creatividad gráfica PobrelaVaca Studio, con sede en Zaratán (Valladolid). Félix Cuadrado Lomas Juan Manuel Díaz-Caneja 4 de 10 El símbolo de los galardones de la Seminci es la Espiga. El joyero vallisoletano Kiko Contreras ganó el concurso en 2016 para encargarse de su nuevo diseño. El original fue creado por la mítica joyería vallisoletana... Tremiño En 1960 Fernando Pérez Pellón, por aquel entonces propietario de la joyería Ambrosio Pérez, y Antolín de Santiago y Juárez, en aquellos años director de la Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos (germen de la actual Seminci), idearon el galardón Ambrosio Pérez En 1960 Fernando Pérez Pellón, por aquel entonces propietario de la joyería Ambrosio Pérez, y Antolín de Santiago y Juárez, en aquellos años director de la Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos (germen de la actual Seminci), idearon el galardón Potente Joyero En 1960 Fernando Pérez Pellón, por aquel entonces propietario de la joyería Ambrosio Pérez, y Antolín de Santiago y Juárez, en aquellos años director de la Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos (germen de la actual Seminci), idearon el galardón Anastasio Gil En 1960 Fernando Pérez Pellón, por aquel entonces propietario de la joyería Ambrosio Pérez, y Antolín de Santiago y Juárez, en aquellos años director de la Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos (germen de la actual Seminci), idearon el galardón 5 de 10 ¿Qué teatro de Valadolid acoge cada año las galas de inauguración y clausura de la Seminci? Teatro Zorrilla Teatro Calderón Teatro Carrión Lope de Vega 6 de 10 ¿Quién de estas estrellas internacionales no ha estado nunca en la Seminci? Brad Pitt Brad Pitt vino en 1991 para presentar la película Thelma y Louise' mientras que Matt Dillon (en 2018) y Woody Allen (2008) fueron galardonados con la espiga de honor. Matt Dillon Brad Pitt vino en 1991 para presentar la película Thelma y Louise' mientras que Matt Dillon (en 2018) y Woody Allen (2008) fueron galardonados con la espiga de honor. Woody Allen Brad Pitt vino en 1991 para presentar la película Thelma y Louise' mientras que Matt Dillon (en 2018) y Woody Allen (2008) fueron galardonados con la espiga de honor. Kevin Costner Brad Pitt vino en 1991 para presentar la película Thelma y Louise' mientras que Matt Dillon (en 2018) y Woody Allen (2008) fueron galardonados con la espiga de honor. 7 de 10 ¿Cuál de estas no es una sección de la Seminci? Sección Oficial Punto de Encuentro Jóvenes promesas Tiempo de Historia 8 de 10 ¿Qué conocida actriz debutará como directora en esta edición de la Seminci? Kristen Stewart Para su debut en la dirección, Kristen Stewart adapta 'La cronología del agua', las memorias de la novelista Lidia Yuknavitch Scarlett Johansson Para su debut en la dirección, Kristen Stewart adapta 'La cronología del agua', las memorias de la novelista Lidia Yuknavitch Jennifer Lawrence Para su debut en la dirección, Kristen Stewart adapta 'La cronología del agua', las memorias de la novelista Lidia Yuknavitch Millie Bobby Brown Para su debut en la dirección, Kristen Stewart adapta 'La cronología del agua', las memorias de la novelista Lidia Yuknavitch 9 de 10 El pastel de la Seminci, renovado el año pasado, lleva una mousse de color verde, como guiño al color de la alfombra que pisan los invitados. El ingrediente que le confiere ese tono es... El aguacate Se trata de un bizcocho genovés con un culís de frambuesa y una mousse de pistacho El té matcha Se trata de un bizcocho genovés con un culís de frambuesa y una mousse de pistacho El pistacho Se trata de un bizcocho genovés con un culís de frambuesa y una mousse de pistacho Hojas de menta Se trata de un bizcocho genovés con un culís de frambuesa y una mousse de pistacho 10 de 10 ¿Qué película ganó la espiga de oro de 2024? Polvo serán, de Carlos Marques-Marcet El director francés Alain Guiraudie consiguió el máximo galardón con 'Misericordia'. Las españolas Polvo serán, de Carlos Marques-Marcet, y Salve María, de Mar Coll, lograron las Espigas de Plata a mejor película ex aequo y mejor actriz, mientras que el cine asiático de Yeo Siew Hua (Stranger Eyes) y Guan Hu (Black Dog) se hizo con dos Espigas de Plata, a película ex aequo y mejor director. Salve María, de Mar Coll, El director francés Alain Guiraudie consiguió el máximo galardón con 'Misericordia'. Las españolas Polvo serán, de Carlos Marques-Marcet, y Salve María, de Mar Coll, lograron las Espigas de Plata a mejor película ex aequo y mejor actriz, mientras que el cine asiático de Yeo Siew Hua (Stranger Eyes) y Guan Hu (Black Dog) se hizo con dos Espigas de Plata, a película ex aequo y mejor director. Stranger Eyes, de Yeo Siew Hua El director francés Alain Guiraudie consiguió el máximo galardón con 'Misericordia'. Las españolas Polvo serán, de Carlos Marques-Marcet, y Salve María, de Mar Coll, lograron las Espigas de Plata a mejor película ex aequo y mejor actriz, mientras que el cine asiático de Yeo Siew Hua (Stranger Eyes) y Guan Hu (Black Dog) se hizo con dos Espigas de Plata, a película ex aequo y mejor director. 'Misericordia', de Alain Guiraudie El director francés Alain Guiraudie consiguió el máximo galardón con 'Misericordia'. Las españolas Polvo serán, de Carlos Marques-Marcet, y Salve María, de Mar Coll, lograron las Espigas de Plata a mejor película ex aequo y mejor actriz, mientras que el cine asiático de Yeo Siew Hua (Stranger Eyes) y Guan Hu (Black Dog) se hizo con dos Espigas de Plata, a película ex aequo y mejor director. Compartir mi resultado ¿Cuánto sabes sobre la Seminci? WhatsApp

