Demuestra si eres un auténtico 'sabinero': ¿sabes de qué canciones son las siguientes estrofas?

Joaquín Sabina, en el patio central de la Feria de Muestras de Valladolid durante un concierto en 2012.

Víctor Vela Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:20 Comenta Compartir

El pasado domingo, Joaquín Sabina se despidió de los escenarios con su último concierto. Y esta es una buena oportunidad para recordar su amplísimo repertorio. En el juego de esta semana, queremos que demuestres si eres un auténtico 'sabinero'. El reto es adivinar a qué canción corresponden los siguientes versos.



















1 de 10 «Porque una casa sin ti es una emboscada» Nos sobran los motivos Contigo Y sin embargo Tan joven y tan viejo 2 de 10 «Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado» Ruido Pacto entre caballeros Calle melancolía Nos sobran los motivos 3 de 10 «Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín» Contigo Calle melancolía ¿Quién me ha robado el mes de abril? Princesa 4 de 10 «Me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón» 19 días y 500 noches Medias negras Pastillas para no soñar Lágrimas de mármol 5 de 10 «Más triste que un torero al otro lado del telón de acero» Así estoy yo sin ti Ahora que... Contra todo pronóstico Calle melancolía 6 de 10 «Esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan» Ruido Cerrado por derribo A mis cuarenta y diez La del pirata cojo 7 de 10 «Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir cien años, vacúnate contra el azar» Pastillas para no soñar A mis cuarenta y diez Ahora que... Contra todo pronóstico 8 de 10 «Me echaron de los bares que usaba de oficina» 19 días y 500 noches Ruido Lo niego todo Malas compañías 9 de 10 «Qué poco rato dura la vida eterna» La canción más hermosa del mundo Y nos dieron las diez Princesa Nos sobran los motivos 10 de 10 «Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar» Pongamos que hablo de Madrid Peces de ciudad La del pirata cojo Conductores suicidas Compartir mi resultado Demuestra si eres un auténtico 'sabinero': ¿sabes de qué canciones son las siguientes estrofas? WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Bluesky

Threads https://www.elnortedecastilla.es/juega-con-el-norte/demuestra-autentico-sabinero-sabes-canciones-siguientes-estrofas-20251206082051-nt.html Copiar Enlace copiado