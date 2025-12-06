El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Joaquín Sabina, en el patio central de la Feria de Muestras de Valladolid durante un concierto en 2012.
Demuestra si eres un auténtico 'sabinero': ¿sabes de qué canciones son las siguientes estrofas?

Joaquín Sabina se despidió el pasado domingo de los escenarios y el test de esta semana te invita a comprobar si conoces sus estribillos al pie de la letra

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:20

Comenta

El pasado domingo, Joaquín Sabina se despidió de los escenarios con su último concierto. Y esta es una buena oportunidad para recordar su amplísimo repertorio. En el juego de esta semana, queremos que demuestres si eres un auténtico 'sabinero'. El reto es adivinar a qué canción corresponden los siguientes versos.

1 de 10

«Porque una casa sin ti es una emboscada»

«Porque una casa sin ti es una emboscada»

2 de 10

«Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado»

«Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado»

3 de 10

«Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín»

«Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín»

4 de 10

«Me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón»

«Me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón»

5 de 10

«Más triste que un torero al otro lado del telón de acero»

«Más triste que un torero al otro lado del telón de acero»

6 de 10

«Esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan»

«Esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan»

7 de 10

«Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir cien años, vacúnate contra el azar»

«Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir cien años, vacúnate contra el azar»

8 de 10

«Me echaron de los bares que usaba de oficina»

«Me echaron de los bares que usaba de oficina»

9 de 10

«Qué poco rato dura la vida eterna»

«Qué poco rato dura la vida eterna»

10 de 10

«Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar»

«Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar»

