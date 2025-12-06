Juega con El Norte
Demuestra si eres un auténtico 'sabinero': ¿sabes de qué canciones son las siguientes estrofas?
Joaquín Sabina se despidió el pasado domingo de los escenarios y el test de esta semana te invita a comprobar si conoces sus estribillos al pie de la letra
Sábado, 6 de diciembre 2025
El pasado domingo, Joaquín Sabina se despidió de los escenarios con su último concierto. Y esta es una buena oportunidad para recordar su amplísimo repertorio. En el juego de esta semana, queremos que demuestres si eres un auténtico 'sabinero'. El reto es adivinar a qué canción corresponden los siguientes versos.