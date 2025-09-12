El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El gobernador de Utah, Spencer Cox, habla en una conferencia de prensa. AFP

En directo: rueda de prensa del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk

Bruno Vergara

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:06

Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla En directo: rueda de prensa del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk

En directo: rueda de prensa del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk