Sharon Stone: «¿Carlomagno fue mi abuelo?» La actriz se quedó sin palabras, en el programa 'Finding Your Roots', al enterarse de que su ascendencia paterna la conecta con el llamado 'padre de Europa'

Sharon Stone se quedó con la boca abierta en el programa 'Finding Your Roots', al enterarse de algunos detalles sorprendentes sobre su linaje. La actriz se quedó en shock al enterarse de que su ascendencia paterna la conecta con algunas de las figuras históricas más influyentes de Europa, incluyendo al legendario emperador Carlomagno.

Según reveló el historiador, Gates Jr., Stone desciende de dos reyes franceses, y en un giro inesperado, Carlomagno es su tatarabuelo en la 38ª generación. «Carlomagno es tu tatarabuelo número 38. Era un tipo imponente. Es uno de los personajes más importantes de la historia. Básicamente, creó la Europa moderna con una voluntad férrea», explicó el historiador, mientras le enseñaba un retrato del emperador.

https://youtu.be/s6HTqoOquw8?feature=shared

Sin poder salir de su asombro, Stone no pudo ocultar su incredulidad. «¡No! ¿Carlomagno fue mi abuelo?«, exclamó. »Bueno, si quieres ver a alguien que está completamente alucinado, aquí lo tienes«, agregó, dejando en claro que la noticia la agarró totalmente desprevenida.

'Finding Your Roots' es un programa que explora las raíces familiares de diversas celebridades. En sus episodios más recientes, acudieron personajes como Michael Douglas, quien se enteró que está relacionado con Scarlett Johansson. «¿Estás bromeando? Oh, eso es increíble. Esto es genial», exclamó el actor sorprendido. Además, Bob Odenkirk, actor de 'Better Call Saul', descubrió que tiene vínculos con el Rey Carlos III.

Próximos invitados

La nueva temporada del programa, emitido por la cadena estadounidense PBS, promete seguir sorprendiendo a sus espectadores con más revelaciones sobre las raíces familiares de las celebridades. Además, se ha revelado que entre sus próximos invitados estará el chef José Andrés, Kristen Bell, Laurence Fishburne y más.