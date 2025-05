José Luis Martínez-Almeida hace público el nombre de su primogénito

El Norte Miércoles, 21 de mayo 2025, 18:04 Comenta Compartir

José Luis Martínez-Almeida ha hecho público el nombre de su primer hijo con su esposa, Teresa Urquijo. Para dar la noticia, el alcalde de Madrid ha elegido un desayuno informativo del Nuevo Economía Fórum celebrado en la capital, donde compartió con emoción y naturalidad que su futuro hijo se llamará Lucas.

Lo cierto es que el nombre ya se había mencionado de manera informal el pasado mes de febrero durante la presentación de los carteles de San Isidro 2025 en la Plaza de Toros de Las Ventas, aunque no ha sido hasta ahora que lo ha confirmado públicamente. En aquel evento, Almeida confesó que el bebé no se llamaría como él «porque a la madre, Teresa, no le gusta nada», expresó entre risas e incluso, bromeó con la posibilidad de llamarle Isidro, aunque dejó en claro que sería ella quien tomaría la decisión.

«el que trae luz»

El nombre elegido tiene un profundo significado familiar. Lucas es un homenaje al abuelo materno del niño, Lucas Urquijo Fernández de Araoz, padre de Teresa. Proviene del latín Lūcius, que significa «luz», y está relacionado con el término griego leukós, que hacer referencia a lo «blanco» o «brillante». Además, en muchas culturas Lucas se interpreta como «el que ilumina» o «el que trae luz».

Sobre la llegada del pequeño, se prevé que el nacimiento se lleve a cabo en junio, marcando un nuevo capítulo en la historia de amor entre José Luis y Teresa, quienes se casaron hace un año en la iglesia de los Jesuitas, en Madrid.

Por otro lado, hace unas semanas, la pareja estrenó una nueva residencia en el barrio de Chamberí, donde se preparan para iniciar esta nueva etapa. Además, el propio Almeida reveló que el bebé será bautizado con una ceremonia en la que, previsiblemente, actuarán como padrinos Juan Urquijo, el hermano de Teresa, y una de las hermanas del alcalde. Por último, el alcalde confirmó que disfrutará de sus correspondiente baja paternal para disfrutar de los primeros meses de su hijo.