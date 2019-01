Javier Cámara confiesa que Amparo Baró le retiró la palabra cuando dejó '7 Vidas' El actor dejó la aclamada serie de Telecinco para hacer 'Hable con ella', de Almodóvar EL NORTE Martes, 29 enero 2019, 14:07

Una de las parejas ficticias más míticas de la televisión en España, la compuesta por Javier Cámara y la fallecida Amparo Baró, quienes fueron madre e hijo en la mínica serie '7 vidas', han ocultado durante mucho tiempo una historia que nunca antes se había contado.

Javier Cámara ha desvelado en El Faro, de la Cadena SER, que su relación con la actriz no era tan idílica como todo el mundo creía. Según ha explicado el actor, con Baró «aprendió muchas cosas», pero también le «desenseñó» otras: «Era alguien con mucho carácter, me acuerdo con mucho cariño de ella pero no la volví a ver cuando salí de '7 Vidas'. Cuando dejé la serie, no me lo perdonó. Nunca. Fue una conversación muy triste, ella me dijo 'no te conozco, no sé quién eres'».

📹@JAVIERCAMARA1 le confesó a @maratorres_ y a todos los fareros y fareras del @ElFaroSER que nunca volvió a ver a Amparo Baró desde que abandonó '7 Vidas' y que la actriz nunca le perdonó que dejase la exitosa serie



La entrevista completa: https://t.co/9SQJ0uPP7Wpic.twitter.com/EITM4gntDM — Cadena SER (@La_SER) 28 de enero de 2019

El actor intentó explicar a su compañera las razones de su marcha: «Yo la he querido mucho. Le dije: 'Mira, voy a hacer una película muy bella. No puedo poner estas dos cosas en la balanza. He hecho cinco temporadas con vosotros, no tengo contrato en vigor, no estoy rompiendo ningún contrato, Amparo'».