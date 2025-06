El hijo de Lucas, de 'Andy y Lucas', vio cómo le ofrecían droga a su padre, según cuenta el cantante

El Norte Lunes, 2 de junio 2025, 19:34 Comenta Compartir

El cantante Lucas, del dúo musical 'Andy y Lucas', no acaba de levantar cabeza. Después de a una operación estética en la nariz que, según ha contado él, tuvo un mal resultado debido a un mal cuidado postoperatorio, el intérprete no ha dejado de generar especulaciones. «Intento no esconderme de nada, lógicamente tengo una vida, no me voy a meter debajo de una alfombra. Quiero llevarlo con la cabeza alta porque le puede pasar a cualquier persona y me sucedió a mí. En octubre, si Dios quiere, me puedo operar y buscarle solución, que creo que la va a tener. Pero tiene una rehabilitación amplia y ahora mismo no podemos, porque hasta que no esté bien cicatrizado no me puedo operar. Es un proceso muy lento», confesó a finales del pasado mes de abril durante una entrevista con ABC.

Este fin de semana, el cantante ha contado que lleva meses luchando contra los comentarios hirientes sobre el aspecto de su nariz. Ha sido durante su visita a los estudios de radio de COPE con motivo del final de su gira 'Nuestros últimos acordes' cuando el artista ha contado un indignante suceso que le ocurrió con su hijo presente.

Una bolsita de droga

Fue después de recoger al pequeño del colegio cuando se topó con dos personas en la barra de un bar con los que vivió una situación muy desagradable. «Iban un poco ya calentitos. Me reconocen, me saludan y uno se me acerca y me tira una bolsita de droga encima de la mesa delante del niño. Una locura. 'Que a ti tiene pinta de gustarte la fiesta'. Cogí y lo aparté de la mesa», reconoció visiblemente molesto y ante la sorpresa del locutor. «Yo no sabía ni qué hacer. Si levantarme, si partirle la cara, si quedarme callado... Tal como está el patio conmigo...», a lo que los hombres le dijeron: «Parecías más simpático en la tele».

No es la primera vez que Lucas se sincera sobre el infierno que está viviendo con el problema en su nariz. «La educación y los valores tienen que estar por encima de una nariz y de lo que sea. No me explico que una señora se te acerque y te diga algo fuera de lugar delante de sus hijos. Me derrumbo. ¿Cómo actúo? ¿Le digo algo? Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa», dijo durante su participación en 'El Hormiguero' a mediados del pasado mes de enero. «Al principio era aguantar la broma del gordito, ahora la nariz... ¿Nadie se fija en la música que hacemos? Hemos creado muchos singles que son historia viva», reconoció.

