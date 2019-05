LA CARRERA ELECTORAL COMIENZA EN LA CIMA DE VALLADOLID

La cita es en Poniente, que a los aficionados de 'Juego de tronos' sonará a luchas de poder y batallas por el bastón de mando. Aquí, en esta Valladolid que hoy despertó ventosa y con el cielo despeinado, no hay caminantes blancos ni madres de dragones. Que sepamos. Pero algo (mucho) de contienda política se mostrará estos días durante la campaña que este jueves por la noche pegó carteles y despegó su vuelo rumbo a las urnas el próximo 26 de mayo. Serán 17 jornadas de promesas, mítines, debates y 'merchandising'.

Y todo comienza aquí, en Poniente, en la convocatoria lanzada por El Norte de Castilla para que los candidatos de los cinco principales partidos (los que tienen hoy representación en el Consistorio, aunque habrá 14 papeletas distintas junto a las urnas) compartan unos minutos, una mirada a cámara y una sonrisa antes de que comience la carrera electoral.

El primero en llegar –minutos antes de la hora convenida– es Miguel Holguín, cabeza de lista por Podemos. ¿Eso es que hay ganas de que comience la campaña? «Bueno, es que me gusta ser puntual», dice. Lo de no llegar tarde es importante, vital, cuando, como en su caso, se es médico de Urgencias. Cada minuto cuenta. Y eso que, en estos días de precampaña, tiene menos de los que le gustaría. «Ando con dos teléfonos, adelantando días de descanso. Y cuando tienes tres hijas (la mayor de 9 años, las mellizas con 4), la conciliación se complica», asegura.

Casi a la par recalan Pilar del Olmo (PP), que camina desde San Benito –haciendo malabares con la agenda institucional como consejera de Hacienda y los compromisos como candidata a la Alcaldía–, y Martín Fernández Antolín (con una insignia naranja de Ciudadanos en la solapa), que llega con dos mochilas a cuestas, recién salido de una clase en la Universidad Miguel de Cervantes, donde imparte Inglés Técnico.

Son los tres partidos hoy en la oposición los primeros en llegar. Y Pilar del Olmo, quien rompe el hielo. «¿Pero cómo se os ha ocurrido hoy hacer la foto, con el frío que hace? ¡Y el viento!». Hay alerta amarilla. Han tenido que cerrar el Campo Grande. Y la intención es tomar la instantánea desde la azotea de uno de los edificios de Poniente. En un piso doce. Donde las ráfagas ventosas se notarán, seguro, todavía más. «Algunos no vamos a tener problema por despeinarnos», bromea Fernández Antolín.

Manuel Saravia llega, como casi siempre, sin abrigo y con una carpetilla transparente bajo el brazo izquierdo. ¿Qué hay dentro? «Un documento de la revisión del PGOU, el escrito de un vecino de Las Contiendas, un correo del gerente del Val y una cosa de terrazas», dice Saravia, después de saludar a sus adversarios políticos.

Falta Óscar Puente. Avisa por mensaje de que está de camino. El jefe de fotografía de El Norte, Ramón Gómez, propone ir subiendo a la terraza donde se va a inmortalizar el encuentro. En el bloque solo hay un ascensor. No caben más de cuatro personas. Habrá que hacer varios viajes. En la primera expedición sube la candidata del PP, con su asesor y periodistas de El Norte. La segunda se llena con los aspirantes de Podemos y Ciudadanos. Manuel Saravia decide subir andando. A pie. Los doce pisos.

Ahí arriba, entre los tendales para la ropa, el puñado de macetas, un montón de ladrillos por si acaso, la vista es espectacular. Todo Valladolid, el municipio que quieren gobernar, a sus pies. Miguel Holguín saca su móvil para hacer fotos panorámicas. Pilar del Olmo se entretiene en buscar edificios emblemáticos. Manuel Saravia señala varias grúas en el horizonte: «Mira, eso es síntoma de la recuperación económica». Y Óscar Puente, que acaba de llegar, resume la realidad urbanística del Valladolid del siglo XX: «Desde aquí se ven perfectamente, por desgracia, las tropelías que se cometieron hace años».

Desde las alturas, con toda la ciudad a la vista, se pide a los candidatos una frase, un compromiso, un deseo para la ciudad cuyos destinos quieren regir. Hablan por orden, según los concejales obtenidos en las elecciones de 2015.

«Quiero una ciudad cohesionada, solidaria, atractiva para las empresas y las personas, cómoda para vivir, sostenible. Que nos sintamos orgullos de ser de aquí», dice Pilar del Olmo (PP).

«Me gustaría hacer avanzar a Valladolid en la dirección que emprendimos hace cuatro años.Más dinámica, activa, abierta. Con calidad de vida e igualdad social», apunta Óscar Puente (PSOE).

«Valladolid ha cambiado a mejor.Pero puede llegar aún más lejos.Queremos construir una ciudad más amable (lo venimos proponiendo y trabajando desde hace años). Que no solo sea bonita, sino que, sobre todo, sea bonito vivir en ella», consigna ManuelSaravia (Toma la Palabra).

Más escueto es Miguel Holguín (Podemos), quien propone una ciudad «para todas, que atienda y escuche a la gente», dice antes de asegurar que más que ahí en las alturas, prefiere pisar Valladolid «a pie de calle».

Y Martín Fernández Antolín (Ciudadanos) apuesta por «un gobierno de todos y para todos», por una «ciudad habitable y solidaria».

El fotógrafo elige el paisaje del Ayuntamiento, la catedral y San Cristóbal al fondo. Hay un murete a la derecha que protege del viento a los candidatos. Y eso que sopla. Mucho. «Esto es como el ventilador que ponen a los modelos en las pasarelas», bromea Puente. La otra opción, con el río y Huerta del Rey más allá, es complicada. Imposible allí una foto sin pelos en la cara y el gesto torcido por el frío. No hay orden previo, fijo o acordado. Son los propios candidatos quienes se reparten y eligen posición. Parece aquí en Poniente que el invierno se acerca, que 'winter is coming'. Pero estamos en mayo. En el inicio de la campaña electoral. Y con las urnas voraces por recibir votos el día 26. Si no lo había hecho ya, ahora, de forma oficial, la campaña ha comenzado.