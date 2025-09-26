El Salvador, 65 años haciendo bien las cosas

El Norte Valladolid Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:30 Comenta Compartir

El Club de Rugby El Salvador sigue conmemorando su 65 aniversario con actos como la II Gala Tercer Tiempo, que se celebró este jueves en el restaurante Selvático, y que reunió a multitud de empresas colaboradoras y patrocinadores, además de directivos, cuerpo técnico, jugadores e integrantes de la familia chamiza, junto a autoridades como la concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez o representantes de otros clubes de la ciudad, como el portavoz del Real Valladolid, Jorge Santiago.

Presentada por el 'speaker' del club chamizo, Rubén Pérez, la gala tuvo su momento más álgido con la entrega del Premio Padre Bernés, que recayó en Promociones Cavidel XXI, y que consistió en un trofeo con uno de los ladrillos originales que marcaron el campo de rugby en el antiguo colegio de El Salvador, impulsor del rugby en Valladolid.

Un galardón con una importante carga emotiva que recogió Mario Villa, director ejecutivo de la empresa, quien aseguró que, en estos años de colaboración, han «aprendido mucho», y que comparten su objetivo de hacer las cosas bien, mejorar la sociedad que les rodea y pasarlo bien por el camino «y eso es lo que se puede ver cada fin de semana en Pepe Rojo», dijo.

«Aunque ha cumplido 65 años, El Salvador es un club joven, que ha adquirido solidez y fortaleza y lo más bonito está por llegar, en los próximos 65 años», añadió Villa, quien se mostró «orgulloso» de participar de un proyecto como el que engloba el club colegial, que no solo pone su punto de mira en el plano deportivo, sino que también incluye iniciativas sociales como el rugby inclusivo o el rugby penitenciario.

Precisamente en este aspecto incidió el presidente de la Fundación El Salvador de Rugby, Alfonso Candau, quien recordó que los 'ChamiOsos' tienen ya un importante recorrido, durante el que han conseguido un título mundialista en Cork (Irlanda) y que el proyecto «In contraria ducet» de rugby penitenciario, ha permitido a dos usuarios del Centro Penitenciario de Villanubla encontrar un trabajo, a través del programa de reinserción laboral, tras cumplir su deuda con la sociedad, y mantener su vinculación con el rugby a través del equipo Regional, con el que entrenan y juegan.

Por su parte, el director deportivo del club blanquinegro, Juan Carlos Pérez, recordó que muchos criticaron la apuesta por el equipo femenino, en vez de centrarse en una sola sección y potenciarla más, para tratar de lograr todos los títulos posibles, o la de fomentar la cantera, a través de una formación de calidad, para que esta llegara a ser la gran protagonista del primer equipo. «Con el tiempo se ha visto que estaban equivocados, porque ahora hay un conjunto femenino muy potente, que ya ha ganado tres títulos, y un equipo de División de Honor en el que están destacando los canteranos, muchos de los cuales han sido convocados por las diferentes selecciones nacionales», detalló.

Por eso, dejó claro que en El Salvador «lo importante no es lo que se hace, sino cómo se hace, apostando por los más jóvenes, por el rugby femenino, por proyectos que contribuyen a construir una sociedad mejor» y eso es lo que hace especial al club, «un club global, en el que tiene cabida la parte deportiva y la social, a partes iguales».

Ampliar Rian Butcher, presidente del club El Salvador. K. Ibáñez

Por su parte, el presidente de la entidad blanquinegra, Rian Butcher, recordó a muchos de los que han contribuido al crecimiento y evolución del club, y que ya no están, y a todos los que han formado y forman parte de la familia del Chami, colaboradores, patrocinadores, voluntarios, amigos, jugadores y cuerpo técnico, porque su implicación ha permitido superar momentos muy complicados y lograr avanzar.

Ha sido el pistoletazo de salida para una ilusionante temporada, que ya inició Colina Clínic aportando el primer título de la Supercopa Iberdrola a su palmarés, y en la que hay muchos retos que abordar, pero siempre con ese espíritu de trabajo, entrega, dedicación y profesionalidad que caracteriza a los que integran las diferentes secciones del club, desde las categorías base, pasando por los M23, los equipos de División de Honor, los de rugby inclusivo y rugby penitenciario o el de touch.