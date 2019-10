Objetivo, cruzar la meta de Lisboa

«Están convencidos y preparados para afrontar el reto mental porque son 42 kilómetros dando zancadas», argumentó ayer el atleta Juan Carlos Higuero, diez veces campeón de España de 1.500, un Campeonato de Europa en 2007 y un cuarto puesto en Pekín, entre otros títulos. El atleta de Aranda de Duero es el escogido para realizar un seguimiento de entrenamientos a los once trabajadores de Gullón que participarán el domingo en el Maratón de Lisboa.

«Cada uno entrena lo que puede, pero lo están haciendo a conciencia para asumir el reto y conseguirlo», argumentó Higuero, que en un principio iba a participar con el equipo. «La idea inicial era correr con ellos, luego me lesioné el gemelo. Corro cuatro o cinco días a la semana, pero me lesioné y no pude prepararla. Y justo tengo una competición en Durango y me he comprometido a retransmitirla con Teledeporte», señaló.

El que sí que estará el domingo en Lisboa es el atleta y trabajador de Gullón, Javier García del Barrio, que fue galardonado esta pasada campaña con el premio ANOC al senior más regular de campo a través. El de Becerril del Carpio, que nunca ha corrido una Maratón y está ultimando su preparación para la campaña que empieza, competirá en la Media Maratón. «Me la tomaré como un entrenamiento de calidad y sumar kilómetros. Me gustaría dar el máximo, pero he estado resentido del pubis y quiero tomármelo con calma», argumentó. «Aunque cuando te pones el dorsal, se te olvida todo y vas a tope, pero tengo que intentar correr con cabeza», agregó, con la vista puesta en el Cros de Mariano Haro del 3 de noviembre.

Higuero estará pendiente de ellos desde la distancia. «Les llamaré en cuanto acabe y, si hay otra, me apunto porque es una oportunidad muy bonita para ellos compartir algo juntos fuera del trabajo», concluye.