Jaime Izquierdo  y Elena Díez reinan en Astudillo

Los hermanos Izquierdo, Jaime y Alfonso, fueron los grandes protagonistas del Triatlón de Astudillo, cuarta prueba del circuito Diputación de Palencia. Ambos triatletas están preparando el Campeonato de España y protagonizaron la imagen de la jornada cuando Alfonso cedió a su hermano el primer puesto a escasos metros de la meta. El júnior había conseguido el primer puesto con un duro ataque en la carrera y cuando escuchó el nombre de su hermano por la megafonía desaceleró para darle la mano y dejarle pasar en primera posición. En la meta, el crono les concedió el mismo tiempo (1:00.52). Los dos hermanos habían trabajado juntos para que todo quedara en casa. Sobre todo porque en Astudillo se dieron cita algunos nadadores de altura que obligaron a los dos triatletas a tirar muy en serio en el sector de la bicicleta. Jesús González López, Jaime Rodado González y Alejandro Carrasco Sánchez formaron un grupo perseguidor que dio caza a los hermanos en la carrera a pie. Tras 750 metros a nado y 19 kilómetros en bicicleta, todo se iba a decidir en los últimos 5.000 metros de carrera.

Y el escenario no podía ser mejor. El conjunto histórico-artístico de Astudillo sirvió de telón de fondo a los ataques constantes de los hermanos Izquierdo. Al final fue Alfonso el que se marchó por delante para lanzarse hacia la victoria. «Siempre hemos hablado de que si un día llegábamos juntos entraríamos de la mano. Alfonso ha oído mi nombre, ha frenado y me ha dejado pasar delante», explicaba Jaime nada más cruzar la línea de meta. El gesto de su hermano, todavía júnior, hacía sonreír al mayor de los hermanos Izquierdo.

Mientras, por detrás se había declarado una auténtica guerra por el primer puesto. Jesús González López, Jaime Rodado González y Alejandro Carrasco Sánchez aún marchaban juntos. Hasta que Jaime Rodado atacó para marcharse en solitario y conseguir el tercer puesto con un tiempo de 1:02.00. El de Móstoles se había ganado el últidos últimos kilómetros de la carrera.

Categoría femenina

Porque los 5.000 metros decidieron todas las victorias en las calles de Astudillo, incluida la categoría femenina. Elena Díez fue la más fuerte en el sector de carrera y se llevó un triunfo que llevaba mucho tiempo buscando (1:11.22). La triatleta del CD Laguna de Duero había nadado muy bien y luego aguantó el ritmo de Belén González en la bicicleta. Ambas llegaron juntas a la transición de la bici y salieron a las calles de Astudillo con escasos metros de ventaja sobre su perseguidora. De nuevo, la fuerza en las piernas era la que iba a coronar a la ganadora.

Ambas triatletas se vigilaron de cerca hasta que Elena Díez lanzó un cambio demoledor, de esos que no encuentran respuestas para alejar definitivamente a Belén González, que aún mantenía contacto visual con la líder de la prueba, pero que ya no podía aspirar a disputarle el primer puesto. Así que la triatletas del CD Laguna de Duero pudo disfrutar del trabajo bien hecho desde que se lanzara al agua sin neopreno –«me encuentro mejor solo con el bañador», afirmaba tras analizar la carrera– y peleara en cada pedalada para llegar al tramo de carrera con opciones de victoria. Por detrás, Belén González no se hundió, mantuvo las distancias con María José García para llegar segunda tras una extraordinaria carrera (1:12.08). La misma María José García tampoco tuvo problemas para mantener la tercera posición que había construido desde el tramo de la bicicleta. La veterana del Triatlón Ferrol hizo buena la diferencia y se subió al tercer cajón del podio. Tras la carrera de Astudillo, la próxima y última cita de este circuito de triatlón será el día 18 de agosto en Lantadilla, que además se ha convertido en prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León. Allí también se darán cita algunos de los mejores triatletas nacionales, ya que están inmersos en la preparación del Campeonato de España. Será la quinta y última prueba de un circuito que empezó en Grijota el pasado 22 de junio y que ha pasado por Dueñas y Torquemada.