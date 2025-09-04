Directo | Oyarzabal adelanta a España ante Bulgaria

Secciones
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 5 J04/09 · Árbitro: Srdjan Jovanovic
Bulgaria
20:45h.
0
-
1
España
Min. 14
Oyarzabal (4')
BGR
ESP
Gol! Min 4'
Gol de Oyarzabal
Colpisa
Madrid
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:28
13'
Robin Le Normand (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Aleksandar Kolev (Bulgaria).
12'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Martín Zubimendi con un pase de cabeza.
11'
Corner,España. Corner cometido por Kristian Dimitrov.
5'
¡Gooooool! Bulgaria 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
4'
Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Robin Le Normand (España).
2'
Remate rechazado de Marc Cucurella (España) remate con la izquierda desde fuera del área.
1'
Falta de Emil Tsenov (Bulgaria).
1'
Mikel Oyarzabal (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ilian Iliev
4-3-3
Svetoslav Vutsov
portero
Anton Nedyalkov
defensa
Kristian Dimitrov
defensa
Ivaylo Chochev
centrocampista
Fabian Nürnberger
defensa
Ilia Gruev
centrocampista
Vasil Panayotov
centrocampista
Aleksandar Kolev
Delantero
Radoslav Kirilov
Delantero
Nikolay Minkov
Delantero
Martin Minchev
Sustituto
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dean Huijsen
defensa
Marc Cucurella
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Nico Williams
Delantero
32,8%
BGR
67,2%
ESP
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|2
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|2
|Faltas cometidas
|1
|
