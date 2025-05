El Betis, ante su oportunidad de volver a ser grande

Juan Díez Regidor Viernes, 16 de mayo 2025, 13:59 Comenta Compartir

Ha pasado demasiado tiempo. Tanto que ni el campo era así. Tanto que el 70% de su plantilla actual no había nacido la última vez que ocurrió. El barrio de Las Delicias lleva un cuarto de siglo sin ver a su equipo principal en categoría nacional, después de unos años de tinieblas en los que incluso visitó la Provincial. El CD Betis está a dos pasos de regresar a 3ª División (ahora 3ª RFEF) por hacer las cosas bien, muy bien.

Reto complicado, pero se ha ganado a pulso disputarlo. El equipo dirigido por segundo año consecutivo por José Miguel Beltrán ('Chemi'), un clásico de la casa verdiblanca, iniciará este sábado el primero de sus –ojalá– cuatro partidos hacia su ascenso. Arranca el play-off en Turégano, filial de la Segoviana, en una eliminatoria a doble partido que se decidirá en Finca Canterac, que acogerá la próxima semana el partido de vuelta.

Y si esta eliminatoria es posible es gracias a una temporada sobresaliente. No inmaculada, pues el Betis topó con un equipo que, tras una primera vuelta floja, no falló ni una sola vez en la segunda. El Unionistas B se empeñó en subir directo y tuvo que hacer 34 de 36 puntos para batir a los verdiblancos, que se fueron líderes a Navidad, pero que no aguantaron el envite por mérito de su rival.

«Al principio no pensábamos en estar tan arriba, pero según fueron pasando las jornadas y viendo el nivel que hemos mostrado creo que la posición ha sido justa», confiesa el técnico verdiblanco Chemi Beltrán. Y es cierto que su equipo no estaba en las quinielas de favoritos, pero logró la regularidad necesaria para pelear gracias, sobre todo, a una clave: ser equipo. «Ha habido compromiso por parte de todos, el vestuario se convirtió en una familia», añade.

«Este año ha sido diferente. La competitividad ha crecido y se ha juntado un grupo de jugadores que ha ido con ambición de ganar», coincide también Víctor Ortega, uno de los jugadores veteranos del equipo –seis años aquí–. Jugador del barrio, canchero («de culto» se dice ahora), con años de fútbol en vena, vive su primer play-off: «No me hubiera gustado luchar por esto en otro club antes que aquí. Cuando estás tan cerca te pueden las ganas, pero también tenemos que disfrutarlo».

También del trayecto. Y en ese largo camino que comenzó en septiembre se coló un Raúl Voinea que salía de su etapa juvenil directo a Regional Aficionado, con la expectativa de si cumpliría o no. Vaya si lo hizo. «Verse como uno de los máximos goleadores en mi primer año es algo que me gusta, pero quiero aumentar esa cifra en los play-off», espera el 'killer' verdiblanco que, con 12 goles, ha hecho saltar la banca.

Con prácticamente toda la plantilla disponible, el Betis viaja a Turégano con el objetivo de que no le pueda el miedo escénico y traerse un buen resultado para la vuelta. «No miramos al rival, los 4 equipos que quedamos nos merecemos estar donde estamos», apunta Beltrán. Sea como sea, Canterac será un bastión para el regreso.

«Agradecemos mucho el apoyo. Nos dan un plus»; «Queremos que la gente venga porque necesitamos ascender»; «La ciudad de Valladolid merece tener un equipo en 3ª» son los mensajes que técnico y jugadores quieren trasladar a su hinchada para ese partido de vuelta y lograr el lleno. Lo primero es lo primero y este sábado (17:45) el Betis y, en general, el fútbol vallisoletano tienen una cita a poco más de una hora de aquí. Con una semifinal y con la historia. Con un ascenso o, quién sabe, con una Copa del Rey. La condición de filial de sus tres rivales le garantiza la plaza en caso de no acabar el curso en 3ª RFEF.

