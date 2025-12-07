Directo | Real Madrid - Celta

Secciones
Servicios
Destacamos
RMA
CEL
Colpisa
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:28
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-2-2
Thibaut Courtois
portero
Raúl Asencio
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Fran García
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Federico Valverde
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Claudio Giráldez
3-4-2-1
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Sergio Carreira
centrocampista
Miguel Román
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Óscar Mingueza
centrocampista
Pablo Durán
Delantero
Bryan Zaragoza
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
0%
RMA
0%
CEL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia