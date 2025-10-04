Vinicius hace el primero para el Madrid

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández
Real Madrid
21:00h.
1
-
0
Villarreal
Vinícius Jr. (46')
Min. 49
RMA
VIL
Gol! Min 46'
Gol de Vinícius Jr.
Tarjeta amarilla Min 32'
Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 45'
Franco Mastantuono ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 11'
Sergi Cardona ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 20'
S. Mouriño ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 4 de octubre 2025, 20:36
49'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
49'
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
47'
¡Gooooool! Real Madrid 1, Villarreal 0. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Empieza segunda parte Real Madrid 0, Villarreal 0.
45'
Cambio en Villarreal, entra al campo Nicolas Pépé sustituyendo a Tajon Buchanan.
45'
Cambio en Villarreal, entra al campo Georges Mikautadze sustituyendo a Alberto Moleiro.
45'+2'
Final primera parte, Real Madrid 0, Villarreal 0.
45'+1'
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+1'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
45'
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
43'
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
42'
Remate fallado por Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.
41'
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Falta de Tani Oluwaseyi (Villarreal).
41'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alberto Moleiro después de un pase en profundidad.
37'
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras botar una falta.
37'
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
36'
Mano de Pape Gueye (Villarreal).
33'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
33'
Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
33'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
30'
Remate rechazado de Thomas Partey (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
28'
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
28'
Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
27'
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Franco Mastantuono con un centro al área tras botar una falta.
27'
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
27'
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
25'
Remate rechazado de Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
25'
Se reanuda el partido.
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido (Villarreal).
El juego está detenido (Real Madrid).
23'
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Federico Valverde tras un saque de esquina.
22'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Renato Veiga.
22'
Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
22'
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca.
21'
Santiago Mouriño (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
21'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
21'
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
20'
Remate parado. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
20'
Remate fallado por Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pape Gueye.
19'
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
19'
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Sergi Cardona (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
12'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
12'
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
9'
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior con un centro al área.
7'
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
5'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
5'
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
4'
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
4'
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Arnau Tenas
portero
Santiago Mouriño
defensa
Rafa Marín
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Nicolas Pépé
Sustituto
Santi Comesaña
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Tani Oluwaseyi
Delantero
Georges Mikautadze
Sustituto
72,7%
RMA
27,3%
VIL
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|1
|6
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|11
|Asistencias
|3
|5
|Faltas cometidas
|7
|
