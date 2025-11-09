Directo | Se mantiene la igualdad en Vallecas

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Juan Martínez Munuera
Rayo
16:15h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 50
RAY
RMA
Tarjeta amarilla Min 14'
Andrei Ratiu ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 32'
Álvaro G. ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 47'
Jorge de Frutos ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 35'
Dean Huijsen ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 43'
Brahim Díaz ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:50
45'+5'
Final primera parte, Rayo Vallecano 0, Real Madrid 0.
45'+3'
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
45'+3'
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
45'+3'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+3'
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+3'
Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
44'
Brahim Díaz (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
44'
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
44'
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda izquierda.
40'
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
40'
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Falta de Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
38'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Dean Huijsen.
36'
Se reanuda el partido.
36'
El juego está detenido debido a una lesión Álvaro García (Rayo Vallecano).
36'
Dean Huijsen (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
36'
Remate fallado por Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se le va demasiado alto. Asistencia de Álvaro García.
35'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
34'
Falta de Pacha Espino (Rayo Vallecano).
34'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
33'
Álvaro García (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla.
33'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
33'
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
31'
Remate fallado por Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
27'
Cambio en Rayo Vallecano, entra al campo Pacha Espino sustituyendo a Pedro Díaz debido a una lesión.
27'
Se reanuda el partido.
27'
El juego está detenido debido a una lesión Pedro Díaz (Rayo Vallecano).
26'
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido debido a una lesión Pedro Díaz (Rayo Vallecano).
23'
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área tras un saque de esquina.
22'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.
22'
Remate parado. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
22'
Remate fallado por Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé con un centro al área.
20'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Pathé Ciss.
17'
Fuera de juego, Real Madrid. Álvaro Carreras intentó un pase en profundidad pero Arda Güler estaba en posición de fuera de juego.
16'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.
15'
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
15'
Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).
15'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
14'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Dean Huijsen.
13'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
13'
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).
6'
Remate fallado por Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras botar una falta.
6'
Remate rechazado de Unai López (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
5'
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Remate parado. Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Iñigo Pérez
4-2-3-1
Augusto Batalla
portero
Andrei Ratiu
defensa
Florian Lejeune
defensa
Nobel Mendy
defensa
Pep Chavarría
defensa
Unai López
centrocampista
Pathé Ciss
centrocampista
Jorge de Frutos
centrocampista
Luis Alfonso Espino García
Sustituto
Álvaro García
centrocampista
Isi Palazón
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Raúl Asencio
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Arda Güler
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Brahim Díaz
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
45,8%
RAY
54,2%
RMA
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|2
|2
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|4
|7
|Faltas cometidas
|4
|
