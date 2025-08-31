Directo | Lamine Yamal adelanta al Barça tras un controvertido penalti sin VAR

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 3 D31/08 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Rayo
21:30h.
0
-
1
FC Barcelona
Min. 50
Lamine Yamal Nasraoui Ebana (39')
RAY
BAR
Tarjeta amarilla Min 37'
Augusto Batalla ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 43'
Óscar Trejo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 44'
Unai López ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 39'
Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Colpisa
Domingo, 31 de agosto 2025, 21:09
45'+5'
Final primera parte, Rayo Vallecano 0, Barcelona 1.
45'+4'
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
45'+2'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Eric García.
45'+2'
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
45'+2'
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Se reanuda el partido.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
45'
El juego está detenido debido a una lesión Alejandro Balde (Barcelona).
45'
Unai López (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
45'
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
44'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
44'
Falta de Pedro Díaz (Rayo Vallecano).
44'
Óscar Trejo (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla.
43'
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Isi Palazón intentó un pase en profundidad pero Andrei Ratiu estaba en posición de fuera de juego.
42'
Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área.
40'
¡Gooooool! Rayo Vallecano 0, Barcelona 1. Lamine Yamal (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda.
38'
Augusto Batalla (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla.
37'
Penalti a favor del Barcelona. Lamine Yamal sufrió falta en el área.
37'
Penalti cometido por Pep Chavarría (Rayo Vallecano) tras una falta dentro del área.
34'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Luiz Felipe (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Isi Palazón con un centro al área.
33'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Frenkie de Jong.
33'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Eric García.
30'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Frenkie de Jong.
29'
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Álvaro García intentó un pase en profundidad pero Jorge de Frutos estaba en posición de fuera de juego.
29'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
27'
Falta de Andreas Christensen (Barcelona).
27'
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Remate parado por bajo a la izquierda. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
25'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
25'
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
22'
Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
21'
Remate fallado por Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área tras un contraataque.
21'
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos intentó un pase en profundidad pero Isi Palazón estaba en posición de fuera de juego.
19'
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
19'
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Álvaro García.
13'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Alejandro Balde.
13'
Remate rechazado de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área.
12'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Álvaro García.
11'
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Eric García.
7'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Unai López.
7'
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
4'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
3'
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
3'
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Iñigo Pérez
4-4-2
Augusto Batalla
portero
Andrei Ratiu
defensa
Luiz Felipe Ramos Marchi
defensa
Florian Lejeune
defensa
Pep Chavarría
defensa
Jorge de Frutos
centrocampista
Unai López
centrocampista
Pathé Ciss
centrocampista
Álvaro García
centrocampista
Isi Palazón
Delantero
Pedro Díaz
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Andreas Christensen
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
45,8%
RAY
54,2%
BAR
|0
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|3
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|2
|6
|Faltas cometidas
|3
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.