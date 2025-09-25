Directo | Oviedo - Barcelona

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 6 J25/09 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias
Real Oviedo
21:30h.
FC Barcelona
OVI
BAR
Colpisa
Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:08
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Veljko Paunovic
4-2-3-1
Aarón Escandell
portero
Javi López
defensa
Dani Calvo
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Leander Dendoncker
centrocampista
Kwasi Sibo
centrocampista
Haissem Hassan
delantero
Luka Ilic
centrocampista
Josip Brekalo
centrocampista
Salomón Rondón
delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Andreas Christensen
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Raphael Dias Belloli
delantero
Dani Olmo
centrocampista
Marcus Rashford
delantero
Robert Lewandowski
delantero
0%
OVI
0%
BAR
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
