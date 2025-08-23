Directo | Iván Romero adelanta al Levante ante el Barça

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 2 S23/08 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
Levante
21:30h.
1
-
0
FC Barcelona
Iván Romero (14')
Min. 15
LEV
BAR
Gol! Min 14'
Gol de Iván Romero
Colpisa
Madrid
Sábado, 23 de agosto 2025, 21:12
15'
¡Gooooool! Levante 1, Barcelona 0. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
13'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Unai Elgezabal.
13'
Remate rechazado de Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.
12'
Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero José Luis Morales estaba en posición de fuera de juego.
10'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Jorge Cabello.
8'
Fuera de juego, Levante. Adrián de la Fuente intentó un pase en profundidad pero José Luis Morales estaba en posición de fuera de juego.
6'
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
6'
Roger Brugué (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Marcus Rashford tras un saque de esquina.
5'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Pablo Campos.
5'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
4'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Manu Sánchez.
4'
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
2'
Fuera de juego, Levante. Jeremy Toljan intentó un pase en profundidad pero Iván Romero estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Julián Calero
5-4-1
Pablo Campos
portero
Jeremy Toljan
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Jorge Cabello
defensa
Manu Sánchez
defensa
Roger Brugué
centrocampista
Pablo Martínez
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
José Luis Morales
centrocampista
Iván Romero
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Eric García
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
17,8%
LEV
82,2%
BAR
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|3
|0
|Faltas cometidas
|1
|
