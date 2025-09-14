Directo | Barcelona - Valencia

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 4 D14/09 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández
FC Barcelona
21:00h.
Valencia
BAR
VAL
Colpisa
Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:41
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Marc Casadó
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Roony Bardghji
Delantero
Ferran Torres
Delantero
Marcus Rashford
Delantero
Carlos Corberán
5-3-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
César Tárrega
defensa
Mouctar Diakhaby
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Diego López
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Hugo Duro
Delantero
Arnaut Danjuma
Delantero
0%
BAR
0%
VAL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
