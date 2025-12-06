Directo | Athletic - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 15 S06/12 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz
Athletic
21:00h.
0
-
0
Atlético
Min. 48
ATH
ATM
Tarjeta amarilla Min 13'
Mikel Jauregizar ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 19'
Galarreta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 27'
Laporte ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 11'
C. Gallagher ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43
45'+3'
Final primera parte, Athletic Club 0, Atlético de Madrid 0.
45'+3'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
45'+3'
Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Yuri Berchiche.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
43'
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).
43'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jesús Areso con un centro al área.
41'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
41'
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
40'
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
37'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nico González intentó un pase en profundidad pero Thiago Almada estaba en posición de fuera de juego.
35'
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.
34'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Juego peligroso de Alex Berenguer (Athletic Club).
34'
Remate fallado por Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
33'
Cambio en Athletic Club, entra al campo Dani Vivian sustituyendo a Aymeric Laporte debido a una lesión.
33'
Se reanuda el partido.
32'
El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (Athletic Club).
28'
Aymeric Laporte (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
28'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
28'
Falta de Aymeric Laporte (Athletic Club).
27'
Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
24'
Remate rechazado de Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
22'
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aymeric Laporte.
22'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
22'
Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área tras un saque de esquina.
20'
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
20'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jan Oblak.
18'
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
18'
Unai Simón (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jesús Areso.
18'
Remate parado por bajo a la izquierda. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área.
17'
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
17'
Remate rechazado de Aymeric Laporte (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área.
17'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Nahuel Molina.
15'
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
15'
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
14'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
14'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Marc Pubill.
12'
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
12'
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
12'
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jesús Areso con un centro al área.
9'
Nahuel Molina (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Falta de Yuri Berchiche (Athletic Club).
8'
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
4'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
4'
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
1'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Aitor Paredes
defensa
Dani Vivian
Sustituto
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Diego Simeone
4-1-4-1
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Marc Pubill
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Pablo Barrios
centrocampista
Giuliano Simeone
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Thiago Almada
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
46,6%
ATH
53,4%
ATM
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|1
|6
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|7
|Asistencias
|3
|7
|Faltas cometidas
|6
|
