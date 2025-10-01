El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

PSG

Escudo Paris Saint-Germain FC
[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

PSG

Jornada 2

Directo | Barcelona - PSG

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Luis Enrique Martínez García

4-3-3

Alineación

Lucas Chevalier

portero

Achraf Hakimi

defensa

Illia Zabarnyi

defensa

Willian Pacho

defensa

Nuno Alexandre Tavares Mendes

defensa

Fabián Ruiz

centrocampista

Vítor Machado Ferreira

centrocampista

João Pedro Gonçalves Neves

centrocampista

Ibrahim Mbaye

Delantero

Senny Mayulu

Delantero

Bradley Barcola

Delantero

Estadísticas

0%

PSG

BAR

0%

PSG

PSG

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

elnortedecastilla Directo | Barcelona - PSG

