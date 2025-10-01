Directo | Barcelona - PSG

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Michael Oliver
FC Barcelona
21:00h.
PSG
BAR
PSG
Colpisa
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
Luis Enrique Martínez García
4-3-3
Lucas Chevalier
portero
Achraf Hakimi
defensa
Illia Zabarnyi
defensa
Willian Pacho
defensa
Nuno Alexandre Tavares Mendes
defensa
Fabián Ruiz
centrocampista
Vítor Machado Ferreira
centrocampista
João Pedro Gonçalves Neves
centrocampista
Ibrahim Mbaye
Delantero
Senny Mayulu
Delantero
Bradley Barcola
Delantero
0%
BAR
0%
PSG
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
