Diego Gacimartín continúa al frente del Naturpellet Diego Gacimartín, durante uno de los partidos disputados en el Pedro Delgado. El técnico segoviano, que cumplirá su quinta temporada, tratará de asentar al club en la Primera División

El domingo anunció la continuidad de Sergio González. Este lunes, el Naturpellet Segovia hizo oficial por el mismo conducto, su cuenta de Twitter, la del técnico Diego Gacimartín. Tampoco es que haya pillado de sorpresa, por la temporada del equipo (salvado con antelación suficiente para no pasar apuros en su regreso a Primera) y porque ambas partes lo tenían claro. El técnico segoviano, prácticamente desde que acabó la temporada. «Yo estoy muy cómodo donde estoy. La situación que tengo con mi trabajo y mi familia, pudiendo dedicarme al fútbol sala aquí, hace que ahora no me plantee salir fuera», comentó en una de sus últimas entrevistas, y el club, otro tanto de lo mismo. Había más de un 95% por ciento de posibilidades, pero (ese pero que siempre falta) faltaba darle oficialidad.

De esta forma, el técnico segoviano cumplirá su quinta temporada en el club segoviano. La primera, clasificó al equipo para el 'play off'; el segundo, igual, pero cayó en la final del 'play off' de ascenso. A la tercera fue la vencida y consiguió el ascenso a la Primera División. El año pasado logró la permanencia a falta de cuatro jornadas y en este su quinto año espera que sea el de la consolidación.

De momento el técnico cuenta con tres nuevas caras (la de Alvarito, Antonio Diz y Pedrinho), aunque tiene que llegar algún refuerzo más (es necesario dos cierres y también un jugador zurdo y en eso está trabajando el club). Con la renovación confirmada de Álex Fuentes y la continuidad de Sergio, son cinco los jugadores confirmados. Otros cuatro tienen contrato (Cidao, Alberto, Álvaro López y Buitre). Si no hay ninguna baja más, serían nueve.

Diego Gacimartín se ha quedado cerca de ser elegido como técnico revelación de la pasada temporada, galardón que otorga la Asociación Nacional de Entrenadores y que ha recaído en Diego Ríos, entrenador del O'Parrulo. Ríos se ha impuesto en las votaciones a Diego Gacimartín y al técnico del FSD Puertollano, Marlon Velasco.